Ρωσία – πυροβολισμοί σε σχολείο: Επιστρατευμένος ο δράστης της επίθεσης

Νεαρός άνδρας που είχε επιστρατευτεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν ο δράστης της πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης στο δημοτικό σχολείο της ρωσικής πόλης Ιζέφσκ, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Επισήμως, η ταυτότητα του δράστη παραμένει άγνωστη, αν και εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σχολείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης αφού σκότωσε τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 20, αυτοκτόνησε με το όπλο του.

The number of schoolchildren killed in today’s school shooting in Izhevsk, Russia, has increased to 5.



Some local media outlets report that the perpetrator was a mobilized soldier who didn’t want to go to Ukraine.



