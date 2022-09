Ρωσία – πυροβολισμοί σε σχολείο: Μικροί μαθητές κρύβονται μέσα σε τάξη – Δείτε βίντεο

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί στην πόλη Ιζέφσκ της Ρωσίας όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ αδιακρίτως σε δημοτικό σχολείο, ενώ τα μαθήματα είχαν αρχίσει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν ενώ ο δράστης αυτοκτόνησε μέσα στο σχολείο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, φαίνονται οι μικροί μαθητές να κρύβονται σκυφτοί στην άκρη της τάξης, με ματιά ορθάνοιχτα, τρομαγμένοι, μαζί με τις δασκάλες τους που τους λένε να κάνουν ησυχία και να μην φοβούνται.

At least 10 children were injured in a shooting at an Izhevsk school. Most of them are first graders. Children were injured including jumping out of windows. The man who attacked the school shot himself in room 403 on the fourth floor.#russia #shooting #children #izhevsk @BFMTV pic.twitter.com/zt8rJd2fFm