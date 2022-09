Ιταλία: Η επόμενη ημέρα - Οι ανησυχίες της Ευρώπης - Τα «αγκάθια» μέχρι τον σχηματισμό κυβέρνησης - Βίντεο Κόσμος 11:23, 26.09.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Μετά τη Σουηδία, η άκρα δεξιά σημειώνει νέα νίκη στην Ευρώπη, καθώς στην Ιταλία -για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου- μεταφασιστικό κόμμα βρίσκεται προ των πυλών της εξουσίας.