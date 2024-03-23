Λογαριασμός
Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου ύστερα από επίθεση drone

Σύμφωνα με την Ρωσία μέσα στη νύχτα διαπράχθηκαν πολλές επιθέσεις και η μία από τις επιθέσεις αυτές προκάλεσε «πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Κουϊμπιτσέφσκι»

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα, στον Βόλγα, ύστερα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), αναφέρει η περιφερειακή κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αυτή τη νύχτα διαπράχθηκαν πολλές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά περιφερειακών διυλιστηρίων πετρελαίου», δήλωσε ο Ντμίτρι Αζάροφ, επικεφαλής της περιφέρειας της Σαμάρα, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η μία από τις επιθέσεις αυτές προκάλεσε «πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Κουϊμπιτσέφσκι», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης της Σαμάρα, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

