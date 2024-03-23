Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου ύστερα από επίθεση drone

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα, στον Βόλγα, ύστερα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), αναφέρει η περιφερειακή κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αυτή τη νύχτα διαπράχθηκαν πολλές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά περιφερειακών διυλιστηρίων πετρελαίου», δήλωσε ο Ντμίτρι Αζάροφ, επικεφαλής της περιφέρειας της Σαμάρα, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η μία από τις επιθέσεις αυτές προκάλεσε «πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Κουϊμπιτσέφσκι», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης της Σαμάρα, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

