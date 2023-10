Ο Πούτιν έδωσε εντολή για ρύθμιση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης σε κάποιες ρωσικές περιοχές Κόσμος 12:37, 05.10.2023 linkedin

Παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο παραγωγούς πετρελαίου, η Ρωσία καταγράφει υψηλές εγχώριες τιμές και ελλείψεις στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης