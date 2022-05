Ο Ρώσος επιχειρηματίας Βίκτορ Μπουτ, ο οποίος καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για πωλήσεις όπλων, ενδέχεται να γίνει ανταλλαγή με την Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκρίνερ, η οποία κατηγορείται στη Ρωσία για διακίνηση ναρκωτικών, επιβεβαίωσε την Παρασκευή στο TASS πηγή της Επιτροπής Δημόσιας Παρακολούθησης.

«Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την ανταλλαγή του Μπουτ με την Γκρίνερ», ανέφερε η ίδια πηγή.

Νωρίτερα, πηγή του ειδησεογραφικού πρακτορείου Gazeta.Ru ανέφερε ότι είχε ξεκινήσει μια διαδικασία προετοιμασίας για μια τέτοια ανταλλαγή.

