Μήνυμα που έλαβε από τον Μαρκ Ρούτε δημοσίευσε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστώντας τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τη στήριξή του.

«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ. Αυτό που πετύχατε στη Συρία είναι απίστευτο. Θα αξιοποιήσω τις εμφανίσεις μου στο Νταβός για να αναδείξω το έργο σας στη Συρία, στη Γάζα και την Ουκρανία. Δεσμεύομαι να προχωρήσουμε το θέμα της Γροιλανδίας. Ανυπομονώ να σας δω. Με εκτίμηση, Μαρκ», αναφέρεται στο προσωπικό μήνυμα που έλαβε ο Τραμπ από τον Ρούτε.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανέφερε πως είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Μαρκ Ρούτε αναφορικά με τη Γροιλανδία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε σε μια συνάντηση διαφόρων μερών στο Νταβός της Ελβετίας στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. «Όπως εξέφρασα στον καθένα, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω - Σ' αυτό όλοι συμφωνούν!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πηγή: skai.gr

