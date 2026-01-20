Μήνυμα που έλαβε από τον Μαρκ Ρούτε δημοσίευσε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστώντας τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τη στήριξή του.
«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ. Αυτό που πετύχατε στη Συρία είναι απίστευτο. Θα αξιοποιήσω τις εμφανίσεις μου στο Νταβός για να αναδείξω το έργο σας στη Συρία, στη Γάζα και την Ουκρανία. Δεσμεύομαι να προχωρήσουμε το θέμα της Γροιλανδίας. Ανυπομονώ να σας δω. Με εκτίμηση, Μαρκ», αναφέρεται στο προσωπικό μήνυμα που έλαβε ο Τραμπ από τον Ρούτε.
