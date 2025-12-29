Σε νέα τροχιά σύγκρουσης κινούνται οι εξελίξεις στο ουκρανικό, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο για απόπειρα επίθεσης με drones στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν και να προαναγγέλλει αλλαγή της διαπραγματευτικής της στάσης, την ώρα που η Ουκρανία απορρίπτει τις κατηγορίες και προειδοποιεί για κατασκευή προσχημάτων με στόχο την κλιμάκωση.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, προσθέτοντας ότι, ως αποτέλεσμα, η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα αλλάξει, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι στις 28–29 Δεκεμβρίου η Ουκρανία επιτέθηκε στην προεδρική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones μεγάλης εμβέλειας.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», φέρεται να δήλωσε.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η διαπραγματευτική στάση της Ρωσίας θα αναθεωρηθεί ώστε να λάβει υπόψη «την οριστική μετάβαση του καθεστώτος του Κιέβου σε πολιτική κρατικής τρομοκρατίας», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ διευκρίνισε ότι καταρρίφθηκαν 91 drones και προειδοποίησε ότι οι στόχοι και ο χρόνος των ρωσικών αντιποίνων έχουν ήδη καθοριστεί.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο Λαβρόφ επιβεβαίωσε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ο Πούτιν βρισκόταν στην κατοικία τη στιγμή της επίθεσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αλεξάντερ Γκρούσκο, δήλωσε ότι η Μόσχα «βλέπει» βρετανική επιρροή στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας, με στόχο τη διατάραξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος διέψευσε τους ισχυρισμούς της Μόσχας, προσθέτοντας ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για πλήγματα σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

