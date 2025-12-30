Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο Λονδίνο για την αλλαγή του χρόνου, με τη Μητροπολιτική Αστυνομία να επεξεργάζεται ένα γιγαντιαίο σχέδιο ασφαλείας, με σκοπό να προστατεύσει τα εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που θα κατακλύσουν το κέντρο και άλλες περιοχές της πόλης.

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς αποτελεί παραδοσιακά μία από τις πιο απαιτητικές νύχτες του έτους για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι αρχές έχουν ανακοινώσει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και έντονη αστυνομική παρουσία και στους 32 δήμους της πόλης.

Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι πολυεπίπεδο και περιλαμβάνει ένστολους και μυστικούς αστυνομικούς, ένοπλες μονάδες και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κεντρικό Λονδίνο, και συγκεκριμένα στις περιοχές του Westminster και του West End, όπου αναμένεται να συρρεύσει τεράστιο πλήθος κόσμου.

Το επίκεντρο των εορτασμών είναι το φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων στις όχθες του Τάμεση, με την αστυνομία να απευθύνει έκκληση προς το κοινό να μην επιχειρήσει να προσεγγίσει τον χώρο της εκδήλωσης χωρίς εισιτήριο, καθώς δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα πρόσβασης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα συνδράμουν τους διοργανωτές και το προσωπικό ασφαλείας στη διαχείριση του πλήθους και προειδοποιούν ότι οποιοσδήποτε επιχειρήσει να παραβιάσει τα κιγκλιδώματα ασφαλείας για να εισέλθει στον χώρο, θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο σύλληψης και δίωξης.

Από νωρίς το μεσημέρι της 31ης Δεκεμβρίου, ξεκινά το σταδιακό κλείσιμο οδικών αρτηριών και γεφυρών. Η γέφυρα του Westminster κλείνει από τις 14:00 και θα ακολουθήσουν οι γέφυρες Waterloo και Blackfriars.

Σταθμοί του μετρό κοντά στο επίκεντρο των εκδηλώσεων θα κλείσουν ή θα λειτουργούν μόνο για έξοδο, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Την ίδια στιγμή, η ηγεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας καλεί τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση. «Αν δείτε ή ακούσετε κάτι ύποπτο, παρακαλούμε εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και αναφέρετέ το στην αστυνομία», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ο διοικητής Νίκ Τζον, υπεύθυνος για την επιχείρηση αστυνόμευσης, δήλωσε: «Ο ρόλος μας είναι να παρέχουμε μια καθησυχαστική παρουσία, να αποτρέψουμε όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν το πλήθος για να διαπράξουν εγκλήματα και να αντιδράσουμε αποφασιστικά σε κάθε περιστατικό».

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό που θα εργάζεται μακριά από τις οικογένειές του, στην «πρώτη γραμμή» της ασφάλειας.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και στο δίκτυο μεταφορών

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών θα έχει ιδιαίτερα αισθητή παρουσία στο δίκτυο μεταφορών της βρετανικής πρωτεύουσας, με μεγάλο αριθμό να αναπτύσσεται τόσο μέσα στους σταθμούς όσο και στα τρένα.

Οι δυνάμεις αυτές θα υποστηρίζονται από ένοπλες μονάδες καθώς και από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον βοηθό αρχηγό της υπηρεσίας, πρόκειται για προληπτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετακίνηση όλων στο δίκτυο κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

