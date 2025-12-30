Το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι το ρωσικής κατασκευής σύστημα βαλλιστικών πυραύλων υπερηχητικής ταχύτητας Oreshnik τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία στη χώρα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την τελετή.

Oreshnik on combat duty in Belarus — Europe now within 5,500 km range



The Russian Defense Ministry claims that the Oreshnik missile system transferred to Russia has already gone on combat duty in Belarus.



Oreshnik is an experimental Russian medium-range missile system that uses… pic.twitter.com/Nxz4duyTqq December 30, 2025

Η αναφερόμενη εμβέλειά του είναι έως και 5.500 χιλιόμετρα, θέτοντας περίπου τη μισή Ευρώπη στο «στόχαστρο».

«Αφού το πυραυλικό σύστημα ετοιμάστηκε για την προβλεπόμενη ανάπτυξη και επιθεώρησή του από μια κοινή ομάδα, ένα τάγμα εκτοξευτών πυραύλων Oreshnik άρχισε να εκτελεί αποστολές μάχης σε καθορισμένες περιοχές στο έδαφος της χώρας μας», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.



Το πυραυλικό σύστημα Oreshnik έφτασε στη Λευκορωσία σύμφωνα με απόφαση των ηγετών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, ανέφερε το υπουργείο.



Πριν το πυραυλικό σύστημα Oreshnik αναλάβει καθήκοντα μάχης στη Λευκορωσία, τα πληρώματα εκτόξευσης, το σώμα σημάτων, το προσωπικό ασφάλειας και τροφοδοσίας, καθώς και οι οδηγοί-μηχανικοί των εξαρτημάτων του πυραυλικού συστήματος είχαν υποβληθεί σε προηγμένη εκπαίδευση σε σύγχρονους προσομοιωτές, διευκρίνισε.

Το βίντεο δεν αποκάλυψε την τοποθεσία των πυραυλικών συστημάτων, αλλά έδειξε κινητούς εκτοξευτές και τα πληρώματά τους να κινούνται κατά μήκος δασικών δρόμων και στρατεύματα να καμουφλάρουν τα συστήματα με δίχτυα.

Ένας ανώτερος αξιωματικός εμφανίστηκε να λέει σε στρατιώτες ότι τα συστήματα είχαν επίσημα τεθεί σε υπηρεσία μάχης.

Δύο Αμερικανοί ερευνητές δήλωσαν στο Reuters ότι, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που εξέτασαν, η Μόσχα πιθανότατα τοποθετεί τους πυραύλους και τους κινητούς εκτοξευτές τους σε μια παλιά αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία.

Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik - που έχει δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή - έχει αναπτυχθεί στη Λευκορωσία από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε στις 18 Δεκεμβρίου ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, σύμμαχος της Ρωσίας, στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μινσκ.

«Ο Oreshnik βρίσκεται στη Λευκορωσία από χθες (Τετάρτη). Και τίθεται σε υπηρεσία μάχης», δήλωσε ο πρόεδρος αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, της οποίας το έδαφος χρησιμοποιήθηκε από τη Μόσχα για να ξεκινήσει την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Αύγουστο, ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα ξεκίνησε μαζική παραγωγή αυτού του πυραύλου τελευταίας γενιάς, και δήλωσε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να τον αναπτύξει στη Λευκορωσία έως το 2025, πράγμα που όπως φαίνεται έγινε.

Το Μινσκ, από την πλευρά του, άφησε να εννοηθεί τον Αύγουστο ότι τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Ρωσία, που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, θα περιλάμβαναν τους πυραύλους Oreshnik - που σημαίνει «φουντουκιά» στα ρωσικά.

Αυτά τα μεγάλης κλίμακας κοινά στρατιωτικά γυμνάσια προκάλεσαν ανησυχία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, λίγες μέρες μετά την άνευ προηγουμένου είσοδο φερόμενων ως ρωσικών drones σε πολωνικό έδαφος.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Oreshnik, χωρίς πυρηνική κεφαλή, για να βομβαρδίσει στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

