Τραμπ: Ενημερώθηκα από Πούτιν για την επίθεση στην κατοικία του - «Θύμωσα πολύ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» μετά την ενημέρωση που είχε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη φερόμενη επίθεση με drones στην προεδρική του κατοικία, προειδοποιώντας ότι τέτοιες κινήσεις έρχονται σε «λάθος στιγμή» και απειλούν να υπονομεύσουν τις εύθραυστες προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς αν ανησυχεί ότι η καταγγελία αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για την ειρήνη. «Το έμαθα σήμερα από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ήμουν πολύ θυμωμένος γι’ αυτό», πρόσθεσε.

«Είναι μια ευαίσθητη χρονική περίοδος. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι άλλο πράγμα να είσαι επιθετικός — γιατί είναι επιθετικοί — και άλλο πράγμα να επιτίθεσαι στο σπίτι κάποιου. Δεν είναι η σωστή στιγμή για τίποτα από αυτά», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν αποδείξεις για μια τέτοια επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το διαπιστώσουμε».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είχε «μια πολύ καλή συνομιλία» νωρίτερα μέσα στην ημέρα με τον Πούτιν.

«Έχουμε μερικά πολύ δύσκολα, κάπιια αγκάθια», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία κατηγόρησε τη Δευτέρα την Ουκρανία ότι επιχείρησε να επιτεθεί στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στη βόρεια Ρωσία, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, με το Κίεβο να απορρίπτει τον ισχυρισμό ως αβάσιμο που στοχεύει στην υπονόμευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Η κλιμάκωση της ρητορικής, που περιλαμβάνει και τη δήλωση της Μόσχας ότι επανεξετάζει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις ως απάντηση στη φερόμενη επίθεση, αποτέλεσε νέο πλήγμα στις προοπτικές για ειρνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στη Φλόριντα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι οι δύο πλευρές «πλησιάζουν πολύ, ίσως πολύ κοντά» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένουν «ακανθώδη» ζητήματα, κυρίως εδαφικής φύσης.

Την ίδια ημέρα, ο Πούτιν υιοθέτησε σκληρό τόνο, δίνοντας εντολή στις ρωσικές δυνάμεις να συνεχίσουν την εκστρατεία για την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας Ζαπορίζια, ενώ το Κρεμλίνο επανέλαβε την απαίτηση να αποσύρει το Κίεβο τα στρατεύματά του από τα τελευταία τμήματα του Ντονμπάς που ελέγχει ακόμη στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Τραμπ ότι η Ρωσία επανεξετάζει τη διαπραγματευτική της στάση μετά τη φερόμενη επίθεση με drones. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον Πούτιν «παραγωγική», εκφράζοντας την ελπίδα ότι «ορισμένα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν».

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για πλήγματα σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο, χαρακτηρίζοντας τους ρωσικούς ισχυρισμούς «ψευδείς». Υποστήριξε ότι η Ρωσία επιδιώκει να δημιουργήσει ρήγμα μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ και να υπονομεύσει την πρόοδο στις αμερικανο-ουκρανικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα δήλωσε ότι η φερόμενη επίθεση αποτελεί κατασκευή με στόχο τη δικαιολόγηση νέων ρωσικών πληγμάτων και την υπονόμευση της ειρηνευτικής διαδικασίας, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τις ρωσικές κατηγορίες.







Πηγή: skai.gr

