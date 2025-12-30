Περίπου 11 κορυφαίοι σαμάνοι στο Περού συγκεντρώθηκαν χθες για το ετήσιο πρωτοχρονιάτικο τελετουργικό τους σε παραλία της νότιας Λίμας, φορώντας πολύχρωμα πόντσο και σκορπίζοντας λουλούδια στην άμμο., όπου έκαναν προβλέψεις για το νέο έτος.

Σε αυτές περιλαμβάνεται ασθένεια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πτώση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία (το ίδιο είχαν προβλέψει και το 2023.

Beim Jahresritual in Lima prophezeiten Schamanen aus Peru für 2026 Konflikte weltweit und politischen Wandel in Venezuela. Sie mahnten Frieden und Stabilität an. pic.twitter.com/eVT7Uz17g2 — Euronews Deutsch (@euronewsde) December 30, 2025

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν.

Ο σαμάνος Κλεοφέ Σεντάνο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτός και οι συνάδελφοί του προέβλεψαν ότι «θα υπάρξουν πολύ σοβαρά προβλήματα μεταξύ Μαδούρο και Ντόναλντ Τραμπ» και ότι «θα μπορούσε ακόμη και να ξεσπάσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος».

Ωστόσο, νικητής τελικά θα είναι ο Τραμπ.

«Βλέπουμε ήττα του Νικολάς Μαδούρο. Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Δεν θα συλληφθεί» προέβλεψε ο σαμάνος Χουάν ντε Ντίος Γκαρσία.

Ωστόσο, «οι ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμαστούν επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά» προειδοποίησε ο ίδιος

Μαζί με τους Τραμπ και Μαδούρο οι σαμάνοι κρατούσαν πόστερ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Σεντάνο, θεραπευτής από το Λορέτο, προέβλεψε επίσης ότι θα υπάρξουν «πολύ ισχυροί» σεισμοί σε όλο τον κόσμο, ενώ στο Περού «θα υπάρξει ηρεμία» κατά τη διάρκεια των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών τον επόμενο Απρίλιο

Ο Γκαρσία προέβλεψε ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, θα αναδειχθεί νικήτρια στις προεδρικές εκλογές του Περού, έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

