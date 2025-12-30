Λογαριασμός
Μεντβέντεφ: «Μετά την επίθεση στον Πούτιν ο Ζελένσκι πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του»

«Ο βρομερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της ''σύγκρουσης''», δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας

Μεντβέντεφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του μετά την ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Ο βρομερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της ''σύγκρουσης''. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», έγραψε ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, εκτοξεύοντας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όλα τα drones καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές, σημείωσε ο Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον βοηθό του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν επεσήμανε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η επίθεση έλαβε χώρα «στην πραγματικότητα, αμέσως μετά» τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Φλόριντα και προειδοποίησε ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα έμεναν αναπάντητες.

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι ήταν «θυμωμένος» για την επίθεση, και πρόσθεσε ότι τέτοιες κινήσεις δεν θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος διαψεύδει ότι έγινε η επίθεση, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέλει να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με ψεύτικους ισχυρισμούς. 

