Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί σε έφοδο του στρατού του Ισραήλ στην Δυτική Όχθη

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν χθες Πέμπτη τρεις Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ από την πλευρά τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως «εξαλείφθηκαν δυο καταζητούμενοι ύποπτοι».

Η έφοδος έγινε στην Καμπατίγια, στην επαρχία Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της παλαιστινιακής περιοχής υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, διευκρίνισε ο κυβερνήτης της Τζενίν, ο Καμάλ Αμπού αρ Ρουμπ, κάνοντας λόγο για «δυο μάρτυρες» που έπεσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως τρίτος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε επίσης στην έφοδο. Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, με έδρα τη Ραμάλα, ανέφερε πως επρόκειτο για τον Κάις Ζακάρνε, 21 ετών.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε ταυτόχρονα επιχείρηση στην πόλη Τζενίν, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Επρόκειτο για μέρος της επιχείρησης στην Καμπατίγια, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, ισραηλινοί στρατιώτες περικύκλωσαν κτίριο στο οποίο βρίσκονταν δυο καταζητούμενοι ύποπτοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Οι στρατιώτες αντάλλαξαν πυρά με τους υπόπτους κι εκτόξευσαν ρουκέτες προς την κατεύθυνση του ακινήτου. Οι δυο ύποπτοι εξαλείφθηκαν και βρέθηκαν όπλα στην κατοχή τους», κατά την ίδια πηγή, που έκανε λόγο για έναν ισραηλινό στρατιώτη ελαφρά τραυματία.

Στην πόλη και στον παρακείμενο καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, προπύργιο παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων, εξαπολύονται συχνά έφοδοι του ισραηλινού στρατού.

Στη Δυτική Όχθη καταγράφεται έξαρση της βίας τα τελευταία δυο χρόνια, που κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 545 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχασαν τη ζωή τους χθες, σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού και σε επιθέσεις εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε ανακοινώσεις των παλαιστινιακών αρχών. Στην άλλη πλευρά, τουλάχιστον 14 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις στην περιοχή, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς των ισραηλινών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.