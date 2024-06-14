Χιλή: Ένας νεκρός, χιλιάδες πληγέντες εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων

Ισχυρές βροχές σε μεγάλο μέρος της Χιλής από προχθές Τετάρτη άφησαν πίσω έναν νεκρό και πάνω από 3.000 πληγέντες, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησαν οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η καταιγίδα περνά πλέον στην Αργεντινή.

Οι βροχές, που συνοδεύονταν από σφοδρούς ανέμους, προκάλεσαν πλημμύρες και καταστροφές με 3.297 πληγέντες, στην πλειονότητά τους στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED).

Σε απολογισμό που είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα, ο θεσμός έκανε λόγο για 4.304 πληγέντες κι έναν θάνατο εξαιτίας της «πτώσης στύλου του δικτύου φωτισμού δημοσίων χώρων» στην πόλη Λινάρες (νότια).

Έπειτα από βροχοπτώσεις 24 ωρών και πλέον, τα χειρότερα «πέρασαν» αφού το «μέτωπο» έπληξε «τους νομούς Κοκίμπο, Μετροπολιτάνα, Βαλπαραΐσο και Ο’ Χίγκινς» και πλέον κατευθύνεται προς την επικράτεια της Αργεντινής, εξήγησε ο υφυπουργός Εσωτερικών Μανουέλ Μονσάλβε.

«Το 80% του μετώπου έχει πλέον βγει από τη Χιλή και βρίσκεται στο έδαφος τς Αργεντινής», πρόσθεσε, κατά συνέπεια τα έκτακτα προειδοποιητικά δελτία αίρονται, πρόσθεσε.

Είχε κηρυχθεί συναγερμός υψίστου επιπέδου προχθές εξαιτίας των βροχοπτώσεων και των ασυνήθιστα ισχυρών ανέμων σε έξι από τους 16 νομούς: στον Κοκίμπο (βόρεια), στον Βαλπαραΐσο και τον Μητροπολιτικό (κεντρικά), στον Ο’ Χίγκινς, στον Νιούμπλε και στον Μπιομπίο (νότια).

2.000 σπίτια

Η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τοά κήρυξε σε κατάσταση «καταστροφής» πέντε από αυτούς τους έξι νομούς, ώστε να επισπευστεί η διανομή βοήθειας, προτού μεταβεί στην πόλη Κουρανιλάουε, 600 χιλιόμετρα νότια του Σαντιάγο, από αυτές που επλήγησαν περισσότερο, εξαιτίας της υπερχείλισης δυο ποταμών.

Περίπου 2.000 σπίτια επλήγησαν από τις πλημμύρες στον τομέα αυτόν, όπου η υπουργός επισκέφθηκε κέντρα υποδοχής πλημμυροπαθών.

«Χρειαζόμαστε βάρκες για να απομακρύνουμε εσπευσμένα κόσμο», δήλωσε σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο κάτοικος της Κουρανιλάουε, όπου μέσα σε μερικές ώρες έπεσαν κάπου 350 χιλιοστά βροχής — ποσότητα μεγαλύτερη απ’ ό,τι όλο το 2023.

Το μέτωπο συνοδεύεται από «ατμοσφαιρικό ποτάμι», στενή ζώνη της ατμόσφαιρας στο οποίο παρατηρούνται τεράστιες ποσότητες υγρασίας, που ενδέχεται να προκαλέσουν σφοδρές βροχές, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, που κατέταξε την ένταση του φαινομένου μεταξύ της τέταρτης και της πέμπτης βαθμίδας στην πεντάβαθμη κλίμακα.

Στο Σαντιάγο, στον Μητροπολιτικό νομό, είχε να κηρυχθεί συναγερμός τέτοιου επιπέδου δυο δεκαετίες, σύμφωνα με τις αρχές. Το κεντρικό τμήμα της χώρας πλήττεται από σοβαρή ξηρασία εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Περίπου 14 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στους πέντε νομούς οι οποίοι κηρύχθηκαν σε «κατάσταση καταστροφής» από τους συνολικά 16 στο κράτος των περίπου 20 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι αρχές διέταξαν να ανασταλούν όλες οι παραδόσεις μαθημάτων στα σχολεία της πρωτεύουσας και άλλων τεσσάρων νομών της χώρας που επλήγησαν και παρότρυναν τους πολίτες να περιορίσουν όσο περισσότερο είναι δυνατόν τις μετακινήσεις.

Στην πόλη Βίνια ντελ Μαρ, 110 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας του κινδύνου κατάρρευσης ακινήτου δώδεκα ορόφων και διακοσίων διαμερισμάτων στον τομέα Ρενιάκα. Βροχές το σαββατοκύριακο είχαν αποτέλεσμα να ανοίξει τρύπα πλάτους δεκαπέντε μέτρων και βάθους τριάντα κάτω από την πολυκατοικία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

