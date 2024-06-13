Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται για τρίτο χρόνο και λίγες ημέρες αφότου οι ευρωεκλογές ανέδειξαν την ισχυρή επιρροή των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, η G7 συναντάται στο νότιο ιταλικό παράκτιο θέρετρο Borgo Egnazia στην Ιταλία.

Ωστόσο, οι άλλοτε ισχυροί ηγέτες φαίνεται πως αυτή τη φορά δεν είναι και τόσο ισχυροί. Οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους είτε θα έχουν το μυαλό τους στις εθνικές εκλογές, όπως ο Μακρόν και ο Σούνακ είτε αντιμετωπίζουν εσωτερικές κρίσεις.

Ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός Ρίσι Σουνάκ δίνουν το δικό τους προεκλογικό αγώνα με σκοπό να αντιστρέψουν τις τύχες τους στις επερχόμενες πρόωρες εκλογές που προκήρυξαν βλέποντας πως το κλίμα στη χώρα τους είναι βαρύ για τους ίδιους.

Ο Γερμανός Όλαφ Σολτς ταπεινώθηκε από ακροδεξιούς εθνικιστές στις ευρωεκλογές του περασμένου Σαββατοκύριακου και θα μπορούσε σύντομα να ανατραπεί και ο ίδιος.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, εννέα χρόνια τώρα στην εξουσία έχει μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από την «τρελή» δουλειά του.

Ο Ιάπωνας Φούμιο Κισίντα έχει δει τα ποσοστά αξιολόγησής του να πέφτουν στα τάρταρα. Και τέλος υπάρχει και ο Τζο Μπάιντεν ο οποίος μόλις δύο εβδομάδες πριν από το πρώτο κρίσιμο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, είδε το γιο του να κρίνεται ένοχος για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με την χρήση ναρκωτικών και οπλοκατοχής. Ο κίνδυνος να χάσει ο Τζο Μπαίντεν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές είναι μεγάλος.

Εξαίρεση σε όλο αυτό το περιβάλλον είναι η Τζόρτζια Μελόνι.

«Με εξαίρεση τη Μελόνι, οι ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της G7 είναι όλοι αρκετά αδύναμοι», δήλωσε ο Ίβο Ντάλντερ, ο οποίος υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ επί πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. «Ο Τριντό μάλλον δεν πρόκειται να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Ο Μπάιντεν έχει μια δύσκολη εκλογική κούρσα. Ο Σολτς είναι αποδυναμωμένος. Ο Μακρόν είναι αποδυναμωμένος. Ο Σουνάκ είναι ένας "νεκρός άνδρας που περπατά" και ο Κισίντα έχει σοβαρά προβλήματα και στο εσωτερικό» δήλωσε στο Politico.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, από την άλλη, δεν μπορεί να σταματήσει την ανοδική της πορεία. Δύο χρόνια αφότου ανήλθε στην εξουσία ως ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, η επιθετική, λαϊκή οπαδός του Τόλκιν από μια περιφέρεια της Ρώμης αύξησε το λαϊκό μερίδιο των ψήφων του κόμματός της στις ευρωπαϊκές εκλογές της Κυριακής. Τώρα είναι έτοιμη να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής κατεύθυνσης της πολιτικής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Αλλά η Μελόνι δεν ηγείται μιας υπερδύναμης. Στη διεθνή σκηνή δεν υπάρχουν και τόσα πολλά που μπορεί να κάνει η Ιταλία, η ένατη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Επί μήνες, υπό την ιταλική διαχείριση, αξιωματούχοι στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές τους για να ανακοινώσουν ένα σχέδιο της G7 για τη μόχλευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει σε δυτικές τράπεζες για να παράσχουν ένα τεράστιο δάνειο στην Ουκρανία. Αλλά την παραμονή της Συνόδου Κορυφής δεν υπάρχει ακόμη σημάδι συμφωνίας. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν απτή οργή για μια πρόταση των ΗΠΑ για επιμερισμό του βάρους της χρηματοδότησης ως αδικαιολόγητα μονόπλευρη και δυνητικά τεράστια ευθύνη για την ΕΕ.

Παράλληλα, η Ουκρανία, η οποία εξακολουθεί να αγωνίζεται κατά των ρωσικών δυνάμεων, χρειάζεται επειγόντως τα χρήματα αυτά. Εάν η πρόταση του δανείου δεν μπορεί να υπογραφεί στην Απουλία, τότε οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέσα στο καλοκαίρι πλησιάζοντας επικίνδυνα τις αμερικάνικες εκλογές του Νοεμβρίου. Λίγοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι εάν κερδίσει τελικά ο Τραμπ στις εκλογές, θα αποδειχθεί αξιόπιστος σύμμαχος στον πόλεμο της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας.

Οι άνδρες που θα καθίσουν στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής θα έχουν όλοι τις ανησυχίες τους λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στις πατρίδες τους με τον Μακρόν να έχει μια ανησυχία παραπάνω έπειτα από την απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. «Θα είναι πολύ δύσκολο για τον Μακρόν να συμφωνήσει στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πριν από τις εκλογές», είπε ο Ίβο Ντάλντερ.

Ακόμη και οι ίδιοι οι συνάδελφοί του στο κόμμα δε θέλουν το πρόσωπο του Μακρόν στις προεκλογικές τους αφίσες ή ακόμα και να ακούνε τη φωνή του στο ραδιόφωνο, φοβούμενοι ότι είναι πλέον τόσο τοξικός που θα τους οδηγήσει σε εκλογική καταστροφή.

Στον Καναδά, ο Τριντό κάποτε φιλοδοξούσε να γίνει «κοσμήτορας» της G7. Παρά τα προβλήματα, το γραφείο του Τριντό εξακολουθεί να πιστεύει ότι η G7 λειτουργεί με «εξαιρετικά αποτελεσματικά». Αλλά με τις επόμενες εκλογές στον Καναδά να διαφαίνονται στον ορίζοντα, ο ήλιος θα μπορούσε να δύσει σύντομα και για τον Τριντό. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανό να χάσει από τον φανταχτερό ηγέτη των Συντηρητικών Pierre Poilievre.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Σουνάκ αντιμετωπίζει μια ιστορική ήττα για το Συντηρητικό Κόμμα του μετά από 14 σπαστά χρόνια στην εξουσία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι εκλογές της 4ης Ιουλίου θα οδηγήσουν σε μια κεντροαριστερή καθίζηση για τον ηγέτη των Εργατικών της αντιπολίτευσης Λιρ Στάρμερ, οπότε ό,τι και να πει ο Σούνακ στην Σύνοδο αυτή την εβδομάδα πιθανότατα θα προκαλέσει μόνο ευγενικά χαμόγελα, χωρίς ο λόγος του να έχει κάποια βαρύτητα.

Ο Μπάιντεν κατευθύνεται επίσης στην Ιταλία εν μέσω επικείμενων εκλογών. Πρέπει να δώσει μεγάλες υποσχέσεις στους ψηφοφόρους για το τι θα μπορούσε να προσφέρει σε μια πιθανή δεύτερη θητεία του.

Σύμφωνα πάντως με Ιταλούς αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας τους, η Μελόνι θα χρησιμοποιήσει τη σύνοδο κορυφής για να προωθήσει τα συμφέροντα της Ιταλίας. Επίσης, πρόκειται να συμμετάσχει σε συνομιλίες με ηγέτες της ΕΕ σχετικά με το ποιος θα πρέπει να παραδοθεί στις κορυφαίες θέσεις του μπλοκ, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού επαναδιορισμού της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία, η φον ντερ Λάιεν χρειάζεται τόσο την υποστήριξη ηγετών της ΕΕ όπως και της Μελόνι όσο και την πλειοψηφία στο νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο.

Ενώ λοιπόν, η επιρροή της Ρώμης είναι περιορισμένη σε σύγκριση με σημαντικούς παίκτες της G7 όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Μελόνι είναι σίγουρα πολύ δυνατή τώρα» και «αν είναι επιδέξια μπορεί να καταλήξει σε μια σημαντική διεθνή επιτυχία για την ίδια και τη χώρα της

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.