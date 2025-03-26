Ρωσία: Να αρθούν κυρώσεις πριν ξεκινήσει η εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα

Η Μόσχα διαμηνύει τώρα ότι ορισμένες δυτικές κυρώσεις πρέπει να αρθούν προτού ξεκινήσει η εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα.

Λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα στη Μαύρη Θάλασσα σε χωριστές συμφωνίες, το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία θα υλοποιηθεί μόνο όταν αρθούν οι κυρώσεις σε ορισμένες ρωσικές τράπεζες.



Τα αιτήματα περιλαμβάνουν την ανάκληση των κυρώσεων στην κρατική αγροτική τράπεζα Rosselkhozbank και την αποκατάσταση της πρόσβασης των ρωσικών εταιρειών στο διεθνές σύστημα πληρωμών Swift.



Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Μόσχα εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη-λιμάνι του Μικολάιβ, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λέει ότι τα χτυπήματα ήταν «ένα ξεκάθαρο μήνυμα» ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί την ειρήνη.



Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ και οι σύμμαχοί της ανέστειλαν την πρόσβαση στο Swift για έναν αριθμό ρωσικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Στόχος ήταν οι ρωσικές εταιρείες να χάσουν την πρόσβαση στις κανονικές ομαλές και άμεσες συναλλαγές που παρέχει η Swift, διαταράσσοντας τις πληρωμές για τις πολύτιμες εξαγωγές ενέργειας και γεωργικών προϊόντων της.



Η ανάκληση αυτής της απόφασης θα χρειαζόταν την έγκριση της ΕΕ, κάτι που φαντάζει δύσκολο υπό το φως των πρόσφατων ευρωπαϊκών δηλώσεων υποστήριξης προς το Κίεβο.



Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκαθάρισε ότι η απόσυρση όλων των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία θα είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την άρση ή την τροποποίηση τυχόν κυρώσεων.



Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία μπορεί να προσπαθεί να καθυστερήσει τον τερματισμό του πολέμου. «Νομίζω ότι η Ρωσία θέλει να δει ένα τέλος σε αυτό, αλλά μπορεί να σέρνουν τα πόδια τους» τόνισε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Newsmax.



Η θαλάσσια κατάπαυση του πυρός ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ μετά από τρεις ημέρες ειρηνευτικών συνομιλιών στη Σαουδική Αραβία.



Ωστόσο, το Κίεβο και η Μόσχα αργότερα εξέδωσαν αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του πότε και πώς θα ξεκινήσει.



Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πιστεύει ότι η συμφωνία δεν απαιτεί απαλλαγή από τις κυρώσεις για να τεθεί σε ισχύ, και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως. Χαρακτήρισε τη δήλωση του Κρεμλίνου προσπάθεια «χειραγώγησης» των συμφωνιών.



Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας την Τρίτη, η Ουάσιγκτον είπε ότι όλα τα μέρη θα συνεχίσουν να εργάζονται για μια «διαρκή ειρήνη», προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα ανοίξει εκ νέου μια σημαντική εμπορική οδό.

Η Ουκρανία και η Ρωσία δεσμεύτηκαν επίσης να «αναπτύξουν μέτρα» για την εφαρμογή μιας προηγουμένως συμφωνηθείσας απαγόρευσης επίθεσης στις εκατέρωθεν ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Λευκός Οίκος.



Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό για τις ουκρανικές εξαγωγές και μετά την αποχώρηση από την Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας το 2023, η Μόσχα διεμήνυσε ότι θα θεωρούσε οποιοδήποτε σκάφος με προορισμό την Ουκρανία ως πιθανό στρατιωτικό στόχο.



Ως αποτέλεσμα, οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας μειώθηκαν σημαντικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.