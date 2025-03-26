Η αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία θα είναι ένας από τους κύριους όρους για την άρση ή την τροποποίηση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά της Μόσχας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το Reuters, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανανέωσαν τις δύο δέσμες των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για άλλους έξι μήνες στο τέλος του Ιανουαρίου και νωρίτερα τον Μάρτιο. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις κυρώσεις απαιτούν ομοφωνία μεταξύ των 27 χωρών μελών.

«Ο τερματισμός της απρόκλητης και αναίτιας επίθεσης κατά της Ουκρανίας και η άνευ όρων αποχώρηση όλων των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από το σύνολο του εδάφους της Ουκρανίας θα είναι ένας από τους βασικούς όρους για την τροποποίηση ή την άρση των κυρώσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να βοηθήσουν στην άρση σειράς δυτικών κυρώσεων και περιορισμών κατά εταιρειών τροφίμων, λιπασμάτων και ναυτιλίας ως προϋπόθεση για την εφαρμογή συμφωνίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Μαύρη Θάλασσα.

Διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι τα περισσότερα από τα αιτήματα του Κρεμλίνου αφορούν κυρώσεις και περιορισμούς που η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επιβάλει κατά της Μόσχας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.