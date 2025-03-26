Η Μόσχα δεν κινείται προς την «πραγματική ειρήνη» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολιάζοντας τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Κρίβι Ριχ αλλά και την επίθεση με drones εναντίον του ουκρανικού λιμανιού της Μικολάιφ στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, χαρακτήρισε τις επιθέσεις λίγες ώρες μετά τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός ως «σαφές μήνυμα προς όλο τον κόσμο ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να επιδιώξει πραγματική ειρήνη» και ζήτησε να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Τόνισε ότι η πρόταση των ΗΠΑ για πλήρη κατάπαυση του πυρός βρίσκεται στο τραπέζι από τις 11 Μαρτίου, αλλά «κυριολεκτικά κάθε βράδυ» η Ρωσία συνεχίζει να απορρίπτει την προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι Ρωσία και Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα σε ξεχωριστές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, μετά από τριήμερες ειρηνευτικές συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία, όμως δεν είναι ξεκάθαρο πότε και πώς θα τεθεί σε ισχύ.

Κρεμλίνο: Η συμφωνία για την ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας χρειάζεται προϋποθέσεις για να εκπληρωθεί

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ επέμεινε σε σημερινές του δηλώσεις ότι η εντολή του Πούτιν για μορατόριουμ στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές παραμένει σε ισχύ και υπογράμμισε ότι η συμφωνία για την ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας χρειάζεται προϋποθέσεις για να εκπληρωθεί.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι η πρωτοβουλία για τη Μαύρη Θάλασσας που συμφωνήθηκε χθες θα ενεργοποιηθεί αφού πληρούνται ορισμένοι όροι, εφιστώντας την προσοχή στα αιτήματά του για ελάφρυνση των κυρώσεων.

Τέλος, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η Ρωσία είναι ικανοποιημένη με την εξέλιξη του διαλόγου της με τις ΗΠΑ και την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής.

