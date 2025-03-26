ΗΠΑ: Ο Πιτ Χέγκσεθ έστειλε μήνυμα με την προγραμματισμένη ώρα δολοφονίας αξιωματούχου των Χούθι

Το περιοδικό The Atlantic δημοσίευσε το αμερικανικό σχέδιο επίθεσης που αποκαλύφθηκε κατά λάθος στον δημοσιογράφο του, όταν ομάδα του επιτελείου Τραμπ τον περιέλαβε στους συμμετέχοντες σε απόρρητη συνομιλία στο δίκτυο Signal που συζητούσε τα πολεμικά σχέδια της επίθεσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Υεμένη και αφού η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε με κάθε τρόπο χθες Τρίτη ότι οι επίμαχες συνομιλίες δεν περιελάμβαναν απόρρητα στρατιωτικά στοιχεία.

Στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται screenshots (στιγμιότυπα οθόνης) με τα μηνύματα του Αμερικανού υπουργού Άμυνας που περιλαμβάνουν τις ακριβείς ώρες των επιθέσεων κατά των δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη πριν αυτές πραγματοποιηθούν. Αν οι πληροφορίες αυτές έπεφταν σε εχθρικά χέρια, θα έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των Αμερικανών πιλότων. Το γεγονός δε, ότι διέρρευσαν κατά τον τρόπο αυτόν υπονομεύει, πέραν της αξιοπιστίας της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας, ολόκληρη την αλυσίδα της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ.

“TIME NOW (1144et): Weather is FAVORABLE. Just CONFIRMED w/CENTCOM we are a GO for mission launch.” Centcom, or Central Command, is the military’s combatant command for the Middle East. The Hegseth text continues:

“1215et: F-18s LAUNCH (1st strike package)”

“1345: ‘Trigger Based’ F-18 1st Strike Window Starts (Target Terrorist is @ his Known Location so SHOULD BE ON TIME – also, Strike Drones Launch (MQ-9s)”

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο Πιτ Χέγκσεθ έστειλε με μήνυμα σε κινητό με την ώρα έναρξης της προγραμματισμένης δολοφονίας ενός αξιωματούχου Χούθι στην Υεμένη στις 15 Μαρτίου, καθώς και άλλες λεπτομέρειες για επικείμενα κύματα αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα στιγμιότυπο μιας συνομιλίας δημοσίευσε την Τετάρτη το The Atlantic.



Ο Χέγκσεθ έχει επανειλημμένα αρνηθεί την αποστολή μηνυμάτων για πολεμικά σχέδια, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ προσπαθεί να περιορίσει τις συνέπειες από την αποκάλυψη ότι συμπεριέλαβε τον αρχισυντάκτη του The Atlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, σε μια ομαδική συνομιλία στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal με τους ανώτερους συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Τραμπ για συντονισμό για την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Υεμένη.

“1410: More F-18s LAUNCH (2nd strike package)”

“1415: Strike Drones on Target (THIS IS WHEN THE FIRST BOMBS WILL DEFINITELY DROP, pending earlier ‘Trigger Based’ targets)”

“1536 F-18 2nd Strike Starts – also, first sea-based Tomahawks launched.”

“MORE TO FOLLOW (per timeline)”

“We are currently clean on OPSEC”—that is, operational security.

“Godspeed to our Warriors.”



Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της θεαματικής αυτής διαρροής απόρρητων πληροφοριών χαρακτηρίζοντάς την απλό «σφάλμα» χωρίς συνέπειες.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επέκρινε με «δριμύτητα» τις αποκαλύψεις του The Atlantic, λέγοντας ότι «λένε ψέματα για να διατηρήσουν μία ΝΕΑ απάτη» σχετικά με την κατά λάθος αποκάλυψη των απορρήτων στρατιωτικών σχεδίων ενόψει της επίθεσης κατά των Χούθι.

«Το The Atlantic εγκατέλειψε ήδη το αφήγημα των πολεμικών "σχεδίων"», έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τέιλορ Μπούντοβιτς, επιμένοντας ότι το σημερινό δημοσίευμα δείχνει ότι «τα μηνύματα δεν είναι και τόσο απόρρητα όσο ισχυριζόταν το πρώτο άρθρο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο υπό την τίτλο: «Η κυβέρνηση Τραμπ μου έστειλε κατά λάθος τα πολεμικά της σχέδια».

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

