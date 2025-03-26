Τουρκία: Ο Νούρι Ασλάν προσωρινός δήμαρχος Κωνσταντινούπολης

Το δημοτικό συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης, που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, εξέλεξε την Τετάρτη προσωρινό δήμαρχο τον Νούρι Ασλάν για να διοικήσει την πόλη, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, μετά τη φυλάκιση του δήμαρχου Εκρέμ Ιμάμογλου για διαφθορά.

Το 314μελές συμβούλιο του δήμου, όπου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέχει την πλειοψηφία, εξέλεξε τον Ασλάν ως προσωρινό επικεφαλής της Κωνσταντινούπολης με 177 ψήφους, σύμφωνα με το δίκτυο NTV. Ο μεταβατικός δήμαρχος θα διευθύνει την πόλη για το υπόλοιπο της θητείας του Ιμάμογλου, καθώς ο έκπτωτος δήμαρχος αναμένει να δικαστεί.

Türkiye'nin güzel yarınları için, umudu büyütmek, adaleti güçlendirmek, halkın iktidarını kurmak için yola çıkıyoruz!



Tam yol ileri iktidara yürüyoruz! 🇹🇷@ekrem_imamoglu pic.twitter.com/dmbFz8Bo0y — Nuri Aslan (@nuriaslan_tr) February 21, 2025

Η φυλάκιση του Ιμάμογλου του μεγαλύτερου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, πυροδότησε τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εδώ και πάνω από μια δεκαετία και οδήγησε σε μαζικές συλλήψεις, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαδηλώσουν.

Ποιος είναι ο Νούρι Ασλάν

Ο Νούρι Ασλάν γεννήθηκε το 1969 στην επαρχία Σίβας της Τουρκίας. Σπούδασε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Γιλντίζ, αποφοιτώντας από τη σχολή μηχανικών με πτυχίο στη ναυπηγική και μηχανολογία.



Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, ξεκίνησε καριέρα στον ιδιωτικό τομέα, υπηρετώντας εντέλει ως γενικός διευθυντής σε ιδιωτική εταιρεία.



Υπηρέτησε ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου στην περιοχή Küçükçekmece της Κωνσταντινούπολης μεταξύ 1999 και 2004.



Τον Απρίλιο του 2024, εξελέγη πρώτος αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Κωνσταντινούπολης με 184 ψήφους, επικρατώντας του υποψηφίου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Αχμέτ Μπιλάλ Κιγμάζ, που έλαβε 129 ψήφους.



Ο Ασλάν είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Genel Başkanımız Özgür Özel, İstanbul'da açıklama yapıyor. https://t.co/cImUvALnaK — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 26, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.