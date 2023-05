Ρωσία: Μυστηριώδης θάνατος υφυπουργού - Πέθανε ξαφνικά μέσα στο αεροπλάνο ενώ επέστρεφε από την Κούβα

Ο αναπληρωτής υπουργός Επιστημών της Ρωσίας, ο 48χρονος Πιότρ Κουτσερένκο, πέθανε μυστηριωδώς όταν αρρώστησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κούβα προς τη Ρωσία, όπως ενημέρωσε το ίδιο το υπουργείο.

Η πτήση προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση σε περιοχή στα νότια της χώρας, αλλά οι γιατροί που εκλήθησαν δεν κατάφεραν να του σώσουν τη ζωή.

«Ο Κουτσερένκο ένιωθε άρρωστος ενώ βρισκόταν στο αεροπλάνο με ρωσική αντιπροσωπεία που επέστρεφε από επαγγελματικό ταξίδι στην Κούβα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην πόλη Μινεράλνιε Βόντι, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να βοηθήσουν», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, προσθέτοντας ότι ο υπουργός δεν κατάφερε να σωθεί.

The Deputy Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation and the husband of a member of the Public Chamber of the Russian Federation Diana Gurtskaya Pyotr #Kucherenko died



The ministry explained that Kucherenko became ill on the plane on which the #Russian… pic.twitter.com/K5XeZO7e3I