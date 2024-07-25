Ο συνεργάτης της ρωσικής προεδρίας Νικολάι Πατρούσεφ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να εγκαταστήσουν κέντρα επιμελητειακής υποστήριξης στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας ώστε να επιταχύνουν τον εφοδιασμό με όπλα της Ουκρανίας και να αναπτύξουν εκεί σύγχρονα όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Πατρούσεφ, πρώην γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία ματαίωσε σχέδια της συμμαχίας του ΝΑΤΟ της οποίας ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη δημιουργία ναυτικής βάσης στην Αζοφική Θάλασσα, αλλά δεν διευκρίνισε για ποια χρονική περίοδο μιλούσε.

Πηγή: skai.gr

