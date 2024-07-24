Με τις αμερικανικές εκλογές να πλησιάζουν ολοένα και αυξάνεται η ανησυχία ότι μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ τον ερχόμενο Νοέμβριο θα μπορούσε να σημάνει καταστροφή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, οι δύο μεγαλύτεροι χορηγοί στρατιωτικής βοήθειας της Ευρώπης στην Ουκρανία - η Γερμανία και η Βρετανία - προχώρησαν στην υπογραφή ενός κοινού αμυντικού συμφώνου.

Οι ανησυχίες όσον αφορά την στήριξη προς την Ουκρανία σε περίπτωση εκλογής Τραμπ έχουν ενταθεί από τότε που ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Τραμπ επέλεξε τον Τζέι Ντι Βανς ως υποψήφιο αντιπρόεδρο, σύμφωνα με το Politico.

Ο Βανς έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στις ΗΠΑ να υπογράψει αυτό που αποκάλεσε «λευκές επιταγές» για να βοηθήσει το Κίεβο να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

Η Βρετανία είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και αυτό θα συνεχιστεί από τη νέα κεντροαριστερή Εργατική κυβέρνησή της, υπό τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος κέρδισε συντριπτικές εκλογές αυτόν τον μήνα, σχολιάζει το δημοσίευμα.

Η νέα κυβέρνηση των Εργατικών της χώρας είναι πιο ενθουσιώδης για τη σφυρηλάτηση βαθύτερης αμυντικής συνεργασίας με τους Ευρωπαίους συμμάχους από ό,τι η συντηρητική προκάτοχός της και προχώρησε γρήγορα στο να υπογράψει μια συμφωνία συνεργασίας με τη Γερμανία σήμερα,Τετάρτη.

Στο πλαίσιο μιας 48ωρης περιοδείας αυτή την εβδομάδα στην Ευρώπη, η οποία συμπεριελάμβανε τη Γαλλία, την Πολωνία και την Εσθονία, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι έκλεισε τη συμφωνία με τον Γερμανό ομόλογό του Μπόρις Πιστόριους στο υπουργικό συγκρότημα Bendlerblock στο Βερολίνο.

Η συμφωνία δεσμεύει και τις δύο πλευρές να ενισχύσουν τον βιομηχανικό συντονισμό και τις κοινές επιχειρήσεις, ενώ θα ακολουθήσουν πολύ περισσότερα στο μέλλον. «Αυτές οι επισκέψεις στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια θα είναι η πρώτη εξωτερική και αμυντική προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης», είπε ο Χίλι σε δήλωση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία είναι οι δύο κορυφαίοι Ευρωπαίοι συνεισφέροντες στην Ουκρανία όσον αφορά τη στρατιωτική βοήθεια, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης.

Τρεις εβδομάδες μετά τη θητεία του ως υπουργός, ο Χίλι είπε ότι το νέο σύμφωνο θα «αρχίσει μια βαθιά, νέα αμυντική σχέση» ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Οι στόχοι που τέθηκαν στην κοινή δήλωση της Τετάρτης... η οποία συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, την ενίσχυση της ευρωατλαντικής ασφάλειας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινών επιχειρήσεων, την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων ασφάλειας όπως ο τομέας του κυβερνοχώρου και την υποστήριξη της Ουκρανίας», είπε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

