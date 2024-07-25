ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη για σκόπιμη επίθεση της Ρωσίας στη Ρουμανία 

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως συντρίμμια ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που βρέθηκαν στη Ρουμανία αποτελούν απόδειξη μιας σκόπιμης επίθεσης σε έδαφος του ΝΑΤΟ, αλλά αυτό δείχνει «ανεύθυνες και εν δυνάμει επικίνδυνες» ενέργειες.

«Παρότι το ΝΑΤΟ δεν έχει καμιά πληροφορία που να δείχνει οποιαδήποτε σκόπιμη επίθεση από τη Ρωσία εναντίον συμμαχικού εδάφους, οι ενέργειες αυτές είναι ανεύθυνες και εν δυνάμει επικίνδυνες», δήλωσε εκπρόσωπος σε ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ έχει αυξήσει την παρουσία του στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

