Ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης απείλησε σήμερα ότι το υεμενίτικο κίνημα θα προβεί σε αντίποινα για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Χοντέιντα της Υεμένης, δήλωσε ο ηγέτης της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν σε τηλεοπτική ομιλία του σήμερα.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους των Χούθι κοντά στο λιμάνι της Χοντέιντα το Σάββατο, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας 87, μια ημέρα μετά την επίθεση των Χούθι με drone στο Τελ Αβίβ, που άφησε έναν νεκρό.

«Τα αντίποινα είναι αναπόφευκτα», προειδοποίησε ο Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι .

Οι επιθέσεις των σιιτών ανταρτών στο Ισραήλ, που σύμφωνα με τους ίδιους γίνονται σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θα συνεχιστούν και οι αντάρτες δεν θα αποθαρρύνονται από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, πρόσθεσε.

«Ό,τι κάνει η πλευρά του ισραηλινού εχθρού θα φέρει περισσότερο κίνητρο για εκδίκηση», είπε ο αλ Χούθι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.