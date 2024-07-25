Η Ολλανδία και η Δανία είναι έτοιμες να παραδώσουν 14 ανακαινισμένα άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δύο χώρες είχαν ανακοινώσει τον περσινό Απρίλιο ότι θα αγοράσουν τα άρματα μάχης από τρίτη πλευρά και ότι θα τα καταστήσουν επιχειρησιακά για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα άρματα μάχης έχουν αναβαθμιστεί πλήρως από την γερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων Rheinmetall και έπειτα από μήνες δοκιμαστικού ελέγχου είναι τώρα έτοιμα να παραδοθούν πριν από το τέλος του καλοκαιριού, διευκρίνισε το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο δεν διευκρίνισε σχετικά με την ημερομηνία αποστολής τους.

"Τα άρματα μάχης Leopard 2A4 μπορούν να βοηθήσουν την Ουκρανία να πάρει το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης", σημείωσε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Το άρμα αυτό "έχει μεγάλη δύναμη πυρός, προσφέρει καλή προστασία στο πλήρωμά του και είναι γρήγορο", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

