Μπάιντεν… ψηφίζει ο Ντόναλντ Τραμπ για πρόεδρο των ΗΠΑ. Ερωτηθείς για το εάν πρέπει να παραιτηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος και από την προεδρία της χώρας μετά την απόσυρση της υποψηφιότητά τους, ο πρώην πρόεδρος απάντησε εμμέσως αρνητικά, λέγοντας «η Kάμαλα Χάρις θα ήταν χειρότερη».

Ειδικότερα, ο Τραμπ, ερωτηθείς για τους Ρεπουμπλικανούς συμμάχους του που υποστηρίζουν ότι αν ο Μπάιντεν δεν είναι ικανός να θέσει ξανά υποψηφιότητα, δεν είναι ικανός να υπηρετήσει και θα πρέπει να παραιτηθεί, απάντησε «να μείνει; Υποθέτω ότι εξαρτάται από αυτόν και από τους ανθρώπους».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος» για τη θητεία του Μπάιντεν.

«Ξέρετε, έχουμε τέσσερις μήνες τώρα και μετά έχει άλλον ενάμιση μήνα», είπε, υποστηρίζοντας ότι η εναλλακτική, να αναλάβει η Αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα ήταν χειρότερη. «Θα πω το εξής: Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Νομίζω ότι αν φύγει, αναλαμβάνει εκείνη. Και είναι χειρότερη από εκείνον».

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι πολυάριθμα στελέχη των Δημοκρατικών «εκδίωξαν» τον Τζο Μπάιντεν, καταγγέλλοντας τη «βάναυση» στάση του Δημοκρατικού κόμματος, την επομένη της ομιλίας του προέδρου Μπάιντεν που αναφέρθηκε στην απόφασή του να τερματίσει την εκστρατεία του για επανεκλογή.

«Τον ανάγκασαν να φύγει, η Πελόζι, ο Ομπάμα και άλλλοι», είπε ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος κατά τη διάρκεια πρωινής τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News.

Ο ρόλος, στα παρασκήνια, της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στην απόσυρση του Τζο Μπάιντεν σχολιάζεται ευρέως εδώ και ημέρες στον αμερικανικό Τύπο.

«Τους έβλεπα στην τηλεόραση, ήταν τόσο ευγενικοί, "Ω ναι, αγαπάμε τον Τζο, αγαπάμε τον Τζο". Αλλά στο παρασκήνιο, ξέρω πολύ καλά ότι ήταν βάναυσοι» απέναντί του, δήλωσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Είχαν προηγηθεί ένα καταστροφικό για τον ίδιο debate απέναντι στον Τραμπ στα τέλη Ιουνίου και εκκλήσεις από Δημοκρατικούς, με κάποιους δημοσίως και άλλους ιδιωτικά, να του ζητούν να παραιτηθεί, κρίνοντας ότι δεν είναι ικανός να κερδίσει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του.

«Προσπάθησαν να κάνουν πραξικόπημα», δήλωσε ο Τραμπ για τα τεκταινόμενα στο αντίπαλό του κόμμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξήγησε στους συμπατριώτες του χθες βράδυ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματός του, πως αποφάσισε να εγκαταλείψει την εκστρατεία για την επανεκλογή του στο αξίωμα τον Νοέμβριο προκειμένου να «σωθεί η δημοκρατία» στη χώρα και να δώσει τόπο σε «νεότερες φωνές».

Για τον Τραμπ, το διάγγελμα του Μπάιντεν ήταν «ελάχιστα κατανοητό και τόσο κακό», είπε με ανάρτηση στο Truth Social.

