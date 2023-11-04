Μεγάλη παραμένει η κινητοποίηση στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου αργά το βράδυ σήμανε συναγερμός λόγω της εισβολής ενόπλου με αυτοκίνητο του στην πίστα του αεροδρομίου.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή, προσπαθώντας να τον πείσουν να παραδοθεί, ενώ η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, το αυτοκίνητο έσπασε την μπάρα στην πύλη και εισήλθε στην πίστα του αεροδρομίου, με τον ένοπλο οδηγό, να πυροβολεί στον αέρα και να πετάει δύο μολότοφ.

Ο ένοπλος ακινητοποίησε το όχημά του κοντά σε αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών (THY). Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κρατά όμηρο στο αυτοκίνητο την 4χρονη κόρη του. Η μητέρα είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα στην αστυνομία, καταγγέλλοντας απαγωγή του παιδιού.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο ένοπλος είναι 35χρονος, τουρκικής καταγωγής, από την Κάτω Σαξονία. Φέρεται να είχε διαμάχη με τη μητέρα του παιδιού σχετικά με την επιμέλεια και το απόγευμα του Σαββάτου απήγαγε το κοριτσάκι.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εκκενώσει τους τερματικούς σταθμούς 1 και 2 στο αεροδρόμιο του Αμβούργου.

(Με πληροφορίες από Bild, Die Welt)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

