Χαμάς: Αναστέλλεται η απομάκρυνση ξένων πολιτών προς την Αίγυπτο

Oσα δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης των σημείων διέλευσης.

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανέστειλε την απομάκρυνση των ξένων πολιτών και αυτών με διπλή υπηκοότητα προς την Αίγυπτο λόγω της άρνησης του Ισραήλ να αφήσει τους τραυματίες Παλαιστίνιους να φύγουν για τα αιγυπτιακά νοσοκομεία, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης των σημείων διέλευσης.

"Κανένας κάτοχος ξένου διαβατηρίου δεν θα μπορεί να φύγει από τη Λωρίδα της Γάζας προτού οι τραυματίες που πρέπει να διακομισθούν από νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας μπορέσουν να μεταφερθούν προς τον τερματικό σταθμό της Ράφα", σημείο διέλευσης μεταξύ του παλαιστινιακού θύλακα και της Αιγύπτου, δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λωρίδα της Γάζας Παλαιστίνη Πόλεμος στο Ισραήλ
