Μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Βερολίνου και Κιέβου αναμένει ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναμένει να συναφθεί σύντομα, ενώ θεωρεί και ότι τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δεσμευθούν την επόμενη εβδομάδα για ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

«Έχω την αίσθηση ότι είμαστε κοντά στην τελική διαπραγμάτευση για μια εταιρική σχέση ασφάλειας», δήλωσε ο κ. Σολτς μετά τη συνάντηση που είχε χθες, Τετάρτη, το βράδυ με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγεκλάριος απηύθυνε έκκληση προς τους ευρωπαίους εταίρους να προσφέρουν περισσότερη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. «Το από κοινού μήνυμά μας προς την Ρωσία θα πρέπει να είναι ότι θα στηρίξουμε την Ουκρανία, η οποία παλεύει για την ύπαρξή της και την διατήρηση της κυριαρχίας της, για όσο χρειαστεί. Τα κράτη - μελη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ πρέπει να ενώσουμε τώρα τις δυνάμεις μας».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt, η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει τρόπους πιθανής επίλυσης του προβλήματος με την παράδοση των πυραύλων «Taurus», με το σύστημα της κυκλικής ανταλλαγής.

Η Γερμανία θα παραδώσει πυραύλους από το απόθεμα των ενόπλων δυνάμεών της στη Βρετανία και στη Γαλλία ώστε αυτές οι χώρες να παραδώσουν στη συνέχεια αντίστοιχα συστηματα στην Ουκρανία.

Οι ίδιες πηγές μάλιστα αναφέρουν ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να προσφέρει στην Ουκρανία περισσότερους πυραύλους από όσους θα παραλάβει από την Γερμανία.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί στην Σλοβακία ο κόμβος επισκευής γερμανικών όπλων που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία, ενώ συμφώνησε με τον κ. Σολτς για την ανάγκη η ΕΕ να αποφασίσει σύντομα για περαιτέρω οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο. Δήλωσε μάλιστα πεπεισμένος ότι θα επιτευχθεί σχετική συμφωνία στην έκτακτη σύνοδο της 1ης Φεβρουαρίου.

Ο σλοβάκος πρωθυπουργός απέρριψε πάντως την κατηγορία ότι η χώρα του δεν παρέχει επαρκή στήριξη στην Ουκρανία. «Υποστηρίζουμε τόσο την οικονομική βοήθεια της ΕΕ όσο και τη δέσμευση στις ενταξιακές συνομιλίες με το Κίεβο, παρότι η Ουκρανία δεν έχει σημειώσει ακόμη μεγάλη πρόοδο με τις μεταρρυθμίσεις της (…) Η χώρα πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια ένταξης. Μια χώρα απροετοίμαστη μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα παρά οφέλη για την ΕΕ», δήλωσε ο κ. Φίτσο, διευκρινίζοντας ότι, ως γείτονας της Ουκρανίας, η Σλοβακία «βλέπει κάποια πράγματα διαφορετικά».

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας δήλωσε πρόσφατα ότι δεν συμφωνεί να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ή να της δοθεί περισσότερη στρατιωτική βοήθεια, καθώς, όπως ανέφερε, «δεν είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, αλλά πλήρως υπό την επιρροή και τον έλεγχο των ΗΠΑ». Κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Όλαφ Σολτς τόνισε ακόμη ότι δεν θεωρεί ότι η διένεξη με τη Ρωσία μπορεί να λυθεί με στρατιωτικά μέσα, αλλά και ότι δεν αναμένει κάποια σημαντική αλλαγή εντός του 2024. «Η μόνη απάντηση ήταν ο πόλεμος. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει, θα υπάρξουν μόνο περισσότεροι θάνατοι», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

