Με υπερηχητικούς πυραύλους εξοπλίζει η Ρωσία τα νέα πυρηνικά της υποβρύχια Κόσμος 09:49, 14.08.2023

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι θαλάσσης Zircon έχουν βεληνεκές 900 χιλιόμετρα και μπορούν να ταξιδεύουν με ταχύτητα πολλαπλάσια αυτής του ήχου, καθιστώντας δύσκολη την άμυνα εναντίον τους