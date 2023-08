Χαβάη: Πώς ήταν η Lahaina πριν καταστραφεί από τη φονική πυρκαγιά (βίντεο-φωτογραφίες) Κόσμος 09:22, 14.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πριν την καταστροφή, η Lahaina (ή Lele στην αρχαία διάλεκτο των ιθαγενών) ήταν ένας εξωτικός παράδεισος, όνειρο για όσους σχεδίαζαν ένα ταξίδι στη Χαβάη