Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκάλεσε πυρκαγιά, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων σε ορισμένους τομείς της πόλης Ταρόπετς, στην περιφέρεια Τβερ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί αξιωματούχος.

Ο περιφερειάρχης της Τβερ, ο Ιγκόρ Ρουντένια, διαβεβαίωσε νωρίτερα μέσω Telegram ότι η κατάσταση ήταν «υπό έλεγχο» και πυροσβέστες επιχειρούσαν για να σβήσουν την πυρκαγιά. Δεν ξεκαθάρισε τι ακριβώς είχε πάρει φωτιά. Πρόσθεσε πως η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα συνέχιζε να απωθεί ουκρανική «μαζική επίθεση με drones» στην πόλη.

Κατά ουκρανικές και ρωσικές πηγές, βρίσκεται στις φλόγες μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων RIA που είχε μεταδοθεί το 2018, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατασκεύαζαν τότε μεγάλη εγκατάσταση, όπου επρόκειτο να φυλάσσονται πύραυλοι, πυρομαχικά και εκρηκτικά.

Η Ταρόπετς, πόλη με ιστορία χιλίων χρόνων, έχει σήμερα πληθυσμό λίγο μεγαλύτερο από 11.000 κατοίκους.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για θύματα εξαιτίας της επιδρομής στην Τβερ.

Η λειτουργία των σχολείων και των νηπιαγωγείων ανεστάλη για σήμερα σε τομείς της, ανακοίνωσε η αυτοδιοίκηση μέσω Vkontakte. Το μέτρο αφορά την περιοχή Ζαπαντναντβίσκι της περιφέρειας Τβερ. Δεν εξηγήθηκε το γιατί.

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοίνωσε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα κατέστρεψαν 54 ουκρανικά drones τη νύχτα. Ωστόσο, το υπουργείο δεν αναφέρθηκε στην Τβερ, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Νωρίτερα, κυβερνήτες δυτικών ρωσικών περιφερειών έκαναν επίσης λόγο για ουκρανικές επιδρομές με drones την περασμένη νύχτα, διαβεβαιώνοντας πως δεν τους έχουν αναφερθεί θύματα, ούτε ζημιές.

Επτά ουκρανικά drones εφόρμησης καταστράφηκαν στην περιφέρεια Σμαλένσκ, κατά τον περιφερειάρχη Βασίλι Ανόχιν. Άλλο ένα καταστράφηκε στην Αριόλ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Κλίτσκοφ. Τουλάχιστον 14 καταστράφηκαν στην Μπριάνσκ, κατά τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

Η Ουκρανία, που αύξησε ραγδαία την παραγωγή drones τα τελευταία δυο χρόνια, έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις του είδους στη ρωσική επικράτεια, με το Κίεβο να λέει πως βάζει στο στόχαστρο στρατιωτικές, ενεργειακές και συγκοινωνιακές υποδομές για να προκαλέσει προβλήματα στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Τον Σεπτέμβριο, η μεγαλύτερη επιδρομή της φύσης αυτής ως τώρα στον πόλεμο στοχοποίησε τη Μόσχα· είχε απολογισμό τουλάχιστον έναν θάνατο, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και προβλήματα στις αερομεταφορές.

Οι ρωσικές αρχές σπανίως αποκαλύπτουν την πλήρη έκταση των ζημιών που προκαλούν οι ουκρανικές επιδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.