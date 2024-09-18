Για σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες προετοιμάζεται τώρα και η Ιταλία, ενώ η κακοκαιρία Μπόρις που πλήττει εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα την κεντρική Ευρώπη, έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 21 νεκρούς και έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία και Αυστρία.

EUROPE FLOODS

Attention now turns to Italy for the risk of flooding from storms.



Parts of the Emilio-Romagna and Marche regions could see up to two months worth of rain fall in just three days. RED warnings have been issued for Wednesday.



Floods latest: https://t.co/fDdXR0v4u3 pic.twitter.com/RmtTYVoz1r September 17, 2024

Ήδη αναφέρθηκαν πλημμύρες στην πόλη της Πεσκάρα, στα κεντρικά, ενώ οι προειδοποιήσεις της ιταλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ισχύουν από τις βόρειες ακτές της Εμίλια-Ρομάνια προς τα νότια.

Storm Boris is now affecting Italy, causing flooding in Pescara this morning pic.twitter.com/VI0ppClSLG — Aristotle (@goLoko77) September 18, 2024

Τον Μάιο του 2023 η περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνια είχε πληγεί επίσης από καταστροφικές πλημμύρες, που είχαν κοστίσει τη ζωή σε 9 ανθρώπους.

Οι αρχές στην Κροατία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία προειδοποιούν επίσης για πλημμύρες τις επόμενες ημέρες.

Εθελοντές και περισσότεροι από 5.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην πολωνική πόλη Νίσα προκειμένου να αναχαιτίσουν τα νερά των πλημμυρισμένων ποταμών και να συνδράμουν τους σχεδόν 40.000 εκτοπισμένους κατοίκους. Συνολικά στην Πολωνία, ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον στους έξι νεκρούς. Ποταμοί εξακολουθούν να υπερχειλίζουν στην Τσεχία ενώ η στάθμη του ποταμού Δούναβη αυξάνεται στη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.