Πλημμύρες και στην Ιταλία, μετά τους 21 νεκρούς στην κεντρική Ευρώπη από την κακοκαιρία Μπόρις - Βίντεο

Οι αρχές στην Κροατία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία προειδοποιούν επίσης για πλημμύρες τις επόμενες ημέρες

ιταλια πλημμύρες

Για σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες προετοιμάζεται τώρα και η Ιταλία, ενώ η κακοκαιρία Μπόρις που πλήττει εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα την κεντρική Ευρώπη, έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 21 νεκρούς και έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία και Αυστρία. 

Ήδη αναφέρθηκαν πλημμύρες στην πόλη της Πεσκάρα, στα κεντρικά, ενώ οι προειδοποιήσεις της ιταλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ισχύουν από τις βόρειες ακτές της Εμίλια-Ρομάνια προς τα νότια.

Τον Μάιο του 2023 η περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνια είχε πληγεί επίσης από καταστροφικές πλημμύρες, που είχαν κοστίσει τη ζωή σε 9 ανθρώπους. 

Οι αρχές στην Κροατία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία προειδοποιούν επίσης για πλημμύρες τις επόμενες ημέρες.

κακοκιαρια ευρωπη πλημμύρες

Εθελοντές και περισσότεροι από 5.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην πολωνική πόλη Νίσα προκειμένου να αναχαιτίσουν τα νερά των πλημμυρισμένων ποταμών και να συνδράμουν τους σχεδόν 40.000 εκτοπισμένους κατοίκους. Συνολικά στην Πολωνία, ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον στους έξι νεκρούς. Ποταμοί εξακολουθούν να υπερχειλίζουν στην Τσεχία ενώ η στάθμη του ποταμού Δούναβη αυξάνεται στη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

