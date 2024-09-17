Ρωσία: Κατέλαβε το Ουκράινσκ στο Ντονέτσκ - Απέκρουσε 5 επιθέσεις στο Κουρσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Ουκράινσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό, κρατικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο μια μη κατονομαζόμενη πηγή του ρωσικού στρατού.

Οι στρατιώτες ύψωσαν τη ρωσική σημαία σε ένα φρεάτιο εξαερισμού ορυχείου, στα περίχωρα της πόλης. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές από το μέτωπο των μαχών.

Ο ρωσικός στρατός είχε περικυκλώσει το Ουκράινσκ στις αρχές του μήνα.

Νωρίτερα σήμερα, η Ρωσία υποστήριξε ότι απέκρουσε πέντε νέες απόπειρες των ουκρανικών δυνάμεων να περάσουν τα σύνορά της στην περιοχή του Κουρσκ. Συνολικά, τις προηγούμενες έξι ημέρες έχουν σημειωθεί 26 παρόμοιες επιθέσεις στα σύνορα.

Στις 6 Αυγούστου η Ουκρανία εξαπέλυσε στην περιοχή του Κουρσκ τη μεγαλύτερη επίθεση από ξένο κράτος που έχει δεχτεί η Ρωσία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με χιλιάδες στρατιώτες, υποστηριζόμενους από σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαρέα όπλα. Η Ρωσία ξεκίνησε την αντεπίθεσή της στο Κουρσκ στις 10 Σεπτεμβρίου, αναγκάζοντας τις ουκρανικές δυνάμεις να υποχωρήσουν προς τον ποταμό Σνάγκοστ. Ωστόσο οι Ουκρανοί προσπαθούν εδώ και μία εβδομάδα να περάσουν τα σύνορα προς το Βεσέλοε και το Μέντβεζε, απειλώντας τη ρωσική αντεπίθεση που εξελίσσεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων δυτικότερα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι επιχειρούμενες διεισδύσεις προς το Βεσέλοε και το Μέντβεζε αποκρούστηκε «με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού».

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται στη Λιουμπίμοφκα, τη Μάλαγια Λόκνια και άλλους οικισμούς στο Κουρσκ, πρόσθεσε.

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ έγραψαν ότι η Ουκρανία έχει καταλάβει κάποια εδάφη προς την κατεύθυνση του Βεσέλο και του Μέντβεζε και ότι η Ρωσία ανακτά έδαφος και επιτίθεται στη Λιουμπίμοφκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

