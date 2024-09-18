Συντρίμμια ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος το οποίο καταρρίφθηκε προκάλεσαν πυρκαγιά στην μικρή πόλη Ταρόπετς, στην περιφέρεια Τβερ της Ρωσίας, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε εσπευσμένη απομάκρυνση περίοικων, ανακοίνωσε περιφερειάρχης στην περιοχή, βορειοδυτικά της Μόσχας, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δεν είναι σαφές τι πήρε φωτιά.

Ο Ιγκόρ Ρουντένια, ο περιφερειάρχης, διαβεβαίωσε μέσω Telegram ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο» και πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν την πυρκαγιά. Πρόσθεσε πως η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα συνέχιζε να απωθεί ουκρανική «μαζική επίθεση με drones» στην πόλη.

Άλλοι κυβερνήτες δυτικών ρωσικών περιφερειών έκαναν επίσης λόγο για ουκρανικές επιδρομές με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε ζημιές.

Επτά ουκρανικά drones εφόρμησης καταστράφηκαν στην περιφέρεια Σμαλένσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βασίλι Ανόχιν. Άλλο ένα καταστράφηκε στην Αριόλ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Κλίτσκοφ.

Τουλάχιστον 14 ουκρανικά drones καταστράφηκαν στην Μπριάνσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

Η Ουκρανία, που έχει αυξήσει την δική της παραγωγή drones τα τελευταία δυο χρόνια, έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις του είδους στη ρωσική επικράτεια, με το Κίεβο να διευκρινίζει πως βάζει στο στόχαστρο στρατιωτικές, ενεργειακές και συγκοινωνιακές υποδομές για να προκαλέσει προβλήματα στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Τον Σεπτέμβριο, η μεγαλύτερη επιδρομή της φύσης αυτής ως τώρα στον πόλεμο στοχοποίησε τη Μόσχα· είχε απολογισμό τουλάχιστον έναν θάνατο, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και προβλήματα στις αερομεταφορές.

Οι ρωσικές αρχές σπανίως αποκαλύπτουν την πλήρη έκταση των ζημιών που προκαλούν οι ουκρανικές επιδρομές.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου ανακοίνωσε πως για ακόμη μια νύχτα η αντιαεροπορική άμυνα δρα για να απωθήσει ρωσική επιδρομή με drones. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις, εκτιμώντας πως οφείλονταν στη δράση συστοιχιών της αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι ουκρανικές αρχές γενικά διατείνονται πως καταρρίπτουν σχεδόν όλα τα drones που εξαπολύουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ιδίως στην πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

