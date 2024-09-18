Πληθαίνουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στην επιφάνεια που αποδεικνύουν παρέμβαση της ρωσικής κυβέρνησης στις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές. Όπως ανέφερε η Micrososft χθες, Τρίτη σε πόρισμά της, η ρωσική παρέμβαση μετατοπίζεται όλο και περισσότερο στην προεδρική εκστρατεία της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις.

Η νέα προσπάθεια, η οποία περιλαμβάνει τη διάδοση ψεύτικων βίντεο που δυσφημούν τη Χάρις και την εκστρατεία της, δείχνει την ταχεία στροφή ξένων αντιπάλων στη στόχευση της εκστρατείας της αφού αντικατέστησε τον Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Η Microsoft εντόπισε και δημοσίευσε στοιχεία όπου δύο ομάδες «ευθυγραμμισμένες με το Κρεμλίνο» διέδωσαν τις τελευταίες εβδομάδες βίντεο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δείχνουν υποστηρικτές της Κάμαλα Χάρις να επιτίθενται σε υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ένα άλλο βίντεο στο οποίο συμμετέχει ένας ηθοποιός που υποδύεται την Χάρις σε ένα εικονικό περιστατικό με ξύλο. Κάθε ένα από αυτά τα βίντεο έλαβε εκατομμύρια προβολές, σύμφωνα με τη Microsoft, και ένα από τα βίντεο δημοσιεύτηκε μέσω ενός ψεύτικου ειδησεογραφικού μέσου του Σαν Φρανσίσκο, σε μια προσπάθεια να δοθεί στο βίντεο μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Οι ομάδες δημοσίευσαν επίσης βίντεο στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης X και Telegram που έδειχναν έναν ψεύτικο διαφημιστικό πίνακα της Νέας Υόρκης με ψευδείς πολιτικές της Χάρις . Η Microsoft διαπίστωσε ότι αυτό το βίντεο έλαβε περισσότερες από 100.000 προβολές στο X τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσίευσή του.

Τα ευρήματα της Microsoft ανακοινώθηκαν δύο εβδομάδες αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης αφαίρεσε περισσότερους από 30 ιστότοπους που συνδέονταν με προσπάθειες της Ρωσίας να ασκήσει επιρροή στις αμερικανικές εκλογές.

Η Ρωσία δεν είναι η μόνη όμως που προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στις αμερικανικές εκλογές. Ανακάλυψε επίσης προσπάθειες από μια ομάδα που συνδέεται με την Κίνα, γνωστή ως Storm-1852, να διαδίδει περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επικρίνει τόσο την Χάρις όσο και τον Μπάιντεν. Ωστόσο, η Microsoft διαπίστωσε ότι πολλά από τα άτομα που ανάρτησαν βίντεο για την ομάδα έπαψαν να ανεβάζουν νέο υλικό μετά την εντόπιση του περιεχομένου αυτού.

Η Microsoft προειδοποίησε ότι αυτού του είδους η δραστηριότητα είναι πιθανό να συνεχιστεί και πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, ιδιαίτερα από τη Ρωσία, με την εταιρεία να προβλέπει ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει ομάδες χάκερ για να ενισχύσει τα μηνύματά της στο διαδίκτυο, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν προπαγάνδα που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη.

