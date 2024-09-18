Ο τυφώνας Γιάγκι και οι φονικές επιπτώσεις του έχουν επηρεάσει σχεδόν έξι εκατομμύρια παιδιά στη νοτιοανατολική Ασία, προειδοποίησε σήμερα η Unicef, η οποία εξέφρασε την ανησυχία της για τις συνέπειές του σε ήδη ευάλωτες κοινότητες.

«Η άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να αποκατασταθούν οι βασικές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτώνται τα παιδιά και οι οικογένειές τους, κυρίως η παροχή πόσιμου νερού, η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας», δήλωσε η Τζουν Κουνούγκι περιφερειακή διευθύντρια της Unicef για την ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό.

«Η αύξηση των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων στη νοτιοανατολική Ασία, τα οποία επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, μας υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση καταστροφής συχνά τα ευάλωτα παιδιά είναι αυτά που πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα», πρόσθεσε.

Ο τυφώνας Γιάγκι, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την περιοχή εδώ και δεκαετίες, και οι εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκάλεσε έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους στο Βιετνάμ, τη Μιανμάρ, την Ταϊλάνδη και το Λάος.

Η Unicef έχει καταγράψει ζημιές σε περισσότερα από 850 σχολεία και 550 υγειονομικές δομές, κυρίως στο Βιετνάμ. Η υπηρεσία του ΟΗΕ τόνισε ωστόσο ότι η καταγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί.

Περίπου δύο εκατομμύρια παιδιά στο Βιετνάμ δεν έχουν αυτή τη στιγμή πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε ψυχολογική υποστήριξη και σε προγράμματα σχολικών γευμάτων, σημείωσε η Unicef.

Στη Μιανμάρ οι καταστροφές που προκάλεσε ο Γιάγκι ήρθαν να προστεθούν στις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, η οποία έχει βυθιστεί στο χάος μετά το πραξικόπημα του 2021 με μάχες να μαίνονται σε πολλές περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

