Ρωσία: Έτοιμη να παραδώσει στην Ουκρανία τα πτώματα των αιχμαλώτων που σκοτώθηκαν στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές της Ρωσίας είναι πλέον έτοιμες να παραδώσουν σε αυτές της Ουκρανίας τα λείψανα δεκάδων αιχμαλώτων πολέμου που έχασαν τη ζωή τους όταν καταρρίφθηκε τον Ιανουάριο το γιγάντιο μεταγωγικό αεροσκάφος που τους μετέφερε, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο την Τατιάνα Μασκάλκοβα, αξιωματούχο αρμόδια για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο πως κατέρριψε την 24η Ιανουαρίου αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας με 74 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 65 ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που επρόκειτο να ανταλλαχθούν με ρώσους στρατιωτικούς.

Δεν επέζησε κανείς.

Η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα αποδείξεις για την κατηγορία αυτή.

Το Κίεβο ούτε έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει πως κατέρριψε το μεταγωγικό. Αμφισβητεί τη ρωσική εκδοχή για το ποιοι επέβαιναν στο αεροσκάφος και το τι συνέβη.

Η κυρία Μασκάλκοβα σημείωσε πως βρίσκεται εδώ και κάποιο καιρό σε επαφή με ουκρανούς αξιωματούχους για το ζήτημα της παράδοσης των πτωμάτων των αιχμαλώτων.

Πηγή: skai.gr

