Έναν μήνα αφότου άρχισε να διενεργείται έρευνα για τις κατηγορίες πως μέλη του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) ενέχονται στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, ο ΟΗΕ ανέφερε χθες Πέμπτη πως ακόμη αναμένει πειστήρια από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο εκπρόσωπος του Στεφάν Ντουζαρίκ ανέφερε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στη Νέα Υόρκη χθες πως η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων (Office of Internal Oversight, OIOS) επιδιώκει να συγκεντρώσει επιπρόσθετα στοιχεία και να «τα συγκρίνει με το υλικό που συγκέντρωσαν και κρατούν οι ισραηλινές αρχές», το οποίο «αναμένει να λάβει σύντομα».

Οι ισραηλινές αρχές κατηγόρησαν 12 από τους περίπου 13.000 εργαζομένους στη Λωρίδα της Γάζας (και 30.000 συνολικά) της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες πως ενέχονταν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας πάνω από 1.160 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με απολογισμό βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Παρότι «μέχρι σήμερα, το Ισραήλ δεν έχει προσκομίσει καμιά απόδειξη» στην υπηρεσία για τη φερόμενη εμπλοκή των εργαζομένων της στην επίθεση, 16 χώρες ανέστειλαν τη χρηματοδότησή τους, που αθροιστικά ανέρχεται σε 450 εκατομμύρια δολάρια, τόνιζε πρόσφατα ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, προειδοποιώντας πως εξαιτίας αυτού, οι δραστηριότητές της σε όλη την περιοχή θα αντιμετωπίσουν τεράστιο πρόβλημα «από τον Μάρτιο».

Ο ΟΗΕ απέπεμψε αμέσως τους υπαλλήλους του που κατηγορήθηκαν και άρχισε να διενεργεί εσωτερική έρευνα. Ο Γενικός Γραμματέας του Αντόνιο Γκουτέρες παράλληλα ανέθεσε σε ανεξάρτητη ομάδα υπό την προεδρία της πρώην ΥΠΕΞ της Γαλλίας Κατρίν Κολονά αποστολή αξιολόγησης της UNRWA και της «ουδετερότητάς» της. Ο κ. Γκουτέρες έχει πει πως θεωρεί τις ισραηλινές κατηγορίες εξαιρετικά σοβαρές και βάσιμες.

Στελέχη της OIOS πρόκειται να ταξιδέψουν στο Ισραήλ προκειμένου να τους δοθούν στοιχεία από τις αρχές.

Η UNRWA, η οποία ιδρύθηκε δυνάμει της απόφασης 302 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1949, προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους στα κατεχόμενα παλαιστινικά εδάφη, στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στη Συρία. Διαχειρίζεται ιδίως νοσοκομεία και σχολεία.

Θεωρείται αναντικατάστατη, καθώς αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του συστήματος αρωγής στους περίπου 2,4 εκατ. κατοίκους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι πλέον καταστροφική έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

