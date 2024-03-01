Το όραμα του Πούτιν: Κάντε παιδιά, σκι και... πόλεμο

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε τα Κράτη-Μέλη του ΝΑΤΟ ότι κινδυνεύουν με πυρηνική σύγκρουση εάν στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας με την προειδοποίησή του αυτή αναφερόταν στις δηλώσεις του Γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής δυτικών στρατευμάτων στη χώρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τα δυτικά κράτη οφείλουν να καταλάβουν ότι κι εμείς, επίσης, έχουμε όπλα τα οποία μπορούν να χτυπήσουν στόχους στα δικά τους εδάφη», τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε προσθέτοντας, ότι «θυμόμαστε τη μοίρα εκείνων που κάποτε έστειλαν τα στρατεύματά τους στη χώρα μας».

Δείχνοντας στο παρελθόν και την τύχη που είχαν Χίτλερ και Ναπολέοντας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν έστρεψε, στη συνέχεια, το βλέμμα στο παρόν και κατηγόρησε τους δυτικούς ηγέτες ότι αντιμετωπίζουν τον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία σαν να βλέπουν κινούμενα σχέδια παραμένοντας... τυφλωμένοι από «σύνδρομο ανωτερότητας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η «απόλυτη πλειοψηφία» της χώρας του υποστήριξε την απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία και ο ρωσικός λαός είναι ενωμένος κατά των «προσπαθειών της Δύσης να αποδυναμωθεί η Ρωσία».

Ωστόσο, επιμένοντας να αναφέρεται στον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι θα συνεχιστεί, επισημαίνοντας ότι «θα κάνουμε τα πάντα για να εξαλείψουμε τον ναζισμό και να πετύχουμε όλους μας τους στόχους». Είπε δε ότι «η Ρωσία δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο» και υποστήριξε ότι «οι μαχητικές δυνατότητες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων έχουν πολλαπλασιαστεί» ενόσω «τα στρατεύματά μας προελαύνουν (...) και απελευθερώνουν εδάφη».

Όπως εξήγησε, η Δύση προσπαθεί να ξεγελάσει τη χώρα του σέρνοντάς την σε μία «σοβιετικού στιλ» κούρσα εξοπλισμών και ξεκαθάρισε ότι, μετά την προσχώρηση της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, οι στρατιωτικές δυνάμεις στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχυθούν.

Διατηρώντας δε το πυρηνικό χαρτί στο τραπέζι, επεσήμανε ότι «οι στρατηγικές πυρηνικές μας δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας» ενώ, απέρριψε ως «ατεκμηρίωτες» τις «κατηγορίες των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δήθεν πρόκειται να αναπτύξουμε πυρηνικά όπλα στο Διάστημα». Με ανάλογο ύφος απέρριψε και τις κατηγορίες ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για επίθεση κατά της Ευρώπης.

Παιδιά, σκι και όχι αλκοόλ

Στο δεύτερο μισό της ομιλίας του, ο Βλάντιμιρ Πούτιν εστίασε περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα μιλώντας μεταξύ άλλων για την οικονομία, τις συντάξεις αλλά και για το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων στη Ρωσία που εντείνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

«Βλέπουμε τι συμβαίνει σε ορισμένες χώρες όπου οι ηθικές νόρμες και ο θεσμός της οικογένειας καταστρέφονται σκοπίμως, οδηγώντας ολόκληρους λαούς στην εξαφάνιση και την καταστροφή» είπε για να προσθέσει – καλώντας τους Ρώσους να κάνουν παιδιά - «εμείς επιλέγουμε τη ζωή».

Κάλεσε δε, τους πολίτες να σταματήσουν να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και να αρχίσουν το... σκι προκειμένου να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής.

Ούτε σε αυτή την ομιλία, φυσικά, δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά στον σφοδρότερό του επικριτεί, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή πριν από δύο εβδομάδες υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε απομακρυσμένη φυλακή της Αρκτικής και σήμερα, Παρασκευή, θα τελεστεί η κηδεία του στη Μόσχα.

Η ετήσια ομιλία του προέδρου της Ρωσίας διήρκησε περισσότερες από δύο ώρες και διακόπηκε περισσότερες από 80 φορές εξαιτίας των... χειροκροτημάτων. Όπως αναφέρει δε ο ανταποκριτής του βρετανικού BBC στη Μόσχα, Στιβ Ρόζενμπεργκ, μεταδιδόταν σε τεράστιες οθόνες σε ολόκληρη την ρωσική πρωτεύουσα ενώ προβαλλόταν ακόμη και σε αίθουσες του σινεμά εντελώς δωρεάν και σε ζωντανή μετάδοση.

Στη Ρωσία σε δύο εβδομάδες περίπου από σήμερα θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα κατέβει στην «αρένα» έτοιμος να νικήσει αφού «πολεμά» χωρίς αντίπαλο και παραμένει (παν)έτοιμος για (ακόμη) μία θητεία έξι ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.