Το Ισραήλ ολοκληρώνει τα μέτρα που ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την αύξηση της μεταφοράς της βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, την επομένη της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν ρωτήθηκε εάν απείλησε ότι θα σταματήσει την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αυτής, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο: «τους ζήτησα να κάνουν αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

