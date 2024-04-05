Λογαριασμός
Μπάιντεν: Το Ισραήλ κάνει αυτά που ζήτησε η Ουάσινγκτον σε σχέση με τη βοήθεια στη Γάζα

O πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε την συγκεκριμένη δήλωση την επομένη της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου

Μπαιντεν

Το Ισραήλ ολοκληρώνει τα μέτρα που ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την αύξηση της μεταφοράς της βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, την επομένη της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν ρωτήθηκε εάν απείλησε ότι θα σταματήσει την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αυτής, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο: «τους ζήτησα να κάνουν αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Τζο Μπάιντεν Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου
