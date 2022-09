Ρωσία: Βαρύ κλίμα στην επιστράτευση - εκφοβισμοί, διαμαρτυρίες γυναικών και ξύλο μεταξύ στρατολογούμενων – Δείτε βίντεο

Κάθε άλλο παρά πατριωτικό δείχνει το κλίμα σε όλη τη Ρωσία όσον αφορά τη «μερική» επιστράτευση για το ουκρανικό μέτωπο, που συζητείται πόσο μερική είναι, ή στην πραγματικότητα με το διάταγμα Πούτιν οι ρωσικές αρχές έχουν το δικαίωμα στρατολόγησης… ενός εκατoμμυρίου ανδρών, κάτι που πάντως η Μόσχα διαψεύδει.

Τα βίντεο που έχουν διαρρεύσει στο Telegram και στο Twitter δείχνουν ένα βαρύ, ένα έκρυθμο κλίμα, με πολίτες να στρατολογούνται με το ζόρι ή με μισή καρδιά λόγω των ασφυκτικών πιέσεων και τους συγγενείς τους να διαμαρτύρονται...



Στη Δημοκρατία της Καμπαρντίνο-Μπαλκάριας, γυναίκες, μανάδες σύζυγοι ή αδελφές, διακρίνεται να φωνάζουν στον στρατιωτικό επίτροπο.

Σε άλλο βίντεο επίστρατοι "πιάνονται στα χέρια", δίπλα σε πούλμαν που πιθανότατα θα τους μεταφέρει στο μέτωπο.

Παράλληλα, ενώ κάποια πούλμαν αποχωρούν διακρίνοναι οι συγγενείς και φίλοι των επιστράτων, σκυθρωποί και σιωπηλοί.

Σε ένα άλλο αποκαλυπτικό βίντεο σε στρατολογικό γραφείο στη Ρωσία, ένας αξιωματικός φωνάζει σε θυμωμένους, αγανακτισμένους άνδρες που έχουν κινητοποιηθεί. «Αυτό είναι - τα παιχνίδια τελειώσανε! Είστε στρατιώτες τώρα!»

Another revealing video. Scene inside a mustering station in Russia where an officer yells at angry, resentful men who have been mobilized.

“That’s it- playtime’s over. You’re soldiers now!”

