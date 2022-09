DART: Πείραμα «Αρμαγεδδών» από τη ΝASA για πιθανή σύγκρουση μετεωρίτη με τη Γη (βίντεο)

Την ερχόμενη Δευτέρα, ένας πύραυλος της NASA θα συγκρουστεί σκοπίμως με έναν αστεροειδή, σε ένα πείραμα που το αποτέλεσμά του δυνητικά θα μπορούσε να γλιτώσει τον πλανήτη από μία σύγκρουση με μετεωρίτη. Το σενάριο θυμίζει την ταινία «Αρμαγεδδών» αλλά φαίνεται ότι στη NASA θέλουν να είναι προετοιμασμένοι δια παν ενδεχόμενο.

