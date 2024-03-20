Οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο σήμερα «για μια δύσκολη κατάσταση», καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού 13 εργατών που έχουν παγιδευτεί εδώ και 48 ώρες σε χρυσωρυχείο της περιφέρειας Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή έπειτα από κατάρρευση.

🚨#BREAKING: Thirteen workers trapped in Russian gold mine collapse in far eastern Russia - Zeysk district, Amur region



- Emergencies Ministry says 13 trapped, regional prosecutor’s office suggests up to 15



- Rescue operation underway; miners trapped at depth of 125 meters (410… pic.twitter.com/enVj7ms1K9 March 19, 2024

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό αυτών των 13 εργατών που ειδικεύονται στη διάνοιξη σηράγγων σε βάθος περίπου 125 μέτρων. Σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) οι περίπου 220 διασώστες που έχουν σπεύσει στο σημείο είχαν καταφέρει να απομακρύνουν το ένα τρίτο των συντριμμιών, σύμφωνα με το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossia 24.

«Οι εργασίες διάσωσης συνεχίζονται για δεύτερη συνεχή ημέρα (…) Η κατάσταση παραμένει δύσκολη», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βασίλι Ορλόφ, ο οποίος έχει πάει στο σημείο του ατυχήματος, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει ακόμη επαφή με τους χρυσωρύχους».

Το χρυσωρυχείο αυτό, που ονομάζεται “Pionnier”, βρίσκεται σε μια σχετικά απομακρυσμένη περιοχή στο ανατολικό άκρο της Ρωσίας. Το έργο των διασωστών περιπλέκεται από τη «συνεχή» ροή υπόγειων υδάτων στο ορυχείο, διευκρίνισε ο Ορλόφ, σύμφωνα με τον οποίο «οι εργασίες άντλησης των υδάτων δεν σταματούν ούτε στιγμή».

Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν διασώστες να τρέχουν προς το ορυχείο και εντυπωσιακό εξοπλισμό γεώτρησης να μεταφέρεται στο σημείο.

Στην περιοχή επικρατεί ψύχος, με τη θερμοκρασία στη διάρκεια της νύκτας να πέφτει στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Επαφή

Νέα ομάδα που αποτελείται από περίπου 30 διασώστες έφτασε σήμερα στην περιοχή από την περιφέρεια Κουζμπάς, σημείωσε ο Ορλόφ.

«Πρόκειται για διασώστες ειδικευμένους ακριβώς σε αυτού του είδους τα ατυχήματα, οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία», υπογράμμισε ο κυβερνήτης.

Μεταξύ αυτών υπάρχουν και δύτες, σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Οι διασώστες έχουν ξεκινήσει τις εργασίες πάνω από το σημείο που πιστεύεται ότι έχουν εγκλωβιστεί οι χρυσωρύχοι με στόχο να μπορέσουν να «κατεβάσουν μια κάμερα ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση και να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας» με τους εγκλωβισμένους, εξήγησε ο Ορλόφ.

«Βασικός στόχος είναι να σωθούν οι άνθρωποι και στη συνέχεια όλη αυτή η κατάσταση θα αποτελέσει αντικείμενο βαθιάς εξέτασης και έρευνας», υπογράμμισε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στην Άπω Ανατολή.

Το Κρεμλίνο επεσήμανε χθες Τρίτη ότι λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να διασωθούν οι χρυσωρύχοι, ενώ πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων ασφαλείας.

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στη Ρωσία είναι συχνά και πολλές φορές συνδέονται με τη χαλαρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, την κακή διαχείριση, τη διαφθορά ή τον παρωχημένο εξοπλισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

