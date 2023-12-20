Προεδρικές εκλογές στη Ρωσία: 16 υποψηφιότητες έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα

Η εκλογική επιτροπή έχει λάβει μέχρι τώρα 16 υποψηφιότητες για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στα μέσα Μαρτίου του επόμενου έτους στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων εκείνη του Βλαντίμιρ Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2000 και για την επανεκλογή του οποίου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, καθώς κανενός είδους αντιπολίτευση δεν γίνεται ανεκτή στη χώρα.

«Αυτή τη στιγμή, οι φάκελοι 16 υποψηφίων έχουν ήδη παραληφθεί», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής Έλα Παμφίλοβα, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου προκειμένου να καταθέσουν ένα αρχικό αίτημα εγγραφής στην Εκλογική Επιτροπή, σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα.

Εάν η Επιτροπή αποφανθεί θετικά, κάθε ανεξάρτητος υποψήφιος (που δεν υποστηρίζεται από ένα κόμμα που εκπροσωπείται στη Δούμα) θα πρέπει να συγκεντρώσει 300.000 υπογραφές υποστήριξης και να τις υποβάλει τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας στην Εκλογική Επιτροπή, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση μέσα σε δέκα ημέρες.

Εξάλλου, η Παμφίλοβα δήλωσε σήμερα πως «περίπου 38 εκατομμύρια εκλογείς» που ζουν σε 29 διοικητικές περιφέρειες της χώρας μπορούν να ψηφίσουν διαδικτυακά στις εκλογές που θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου 2024.

Οι κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές στην ανατολική και νότια Ουκρανία θα λάβουν επίσης μέρος στις εκλογές.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοχεύει σε μια νέα εξαετή θητεία στο Κρεμλίνο, μια τυπική διαδικασία στην ουσία, καθώς η αντιπολίτευση έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια.

Σχεδόν το σύνολο των πολιτικών της αντιπολίτευσης με κάποιο εκτόπισμα, όπως ο ακτιβιστής κατά της διαφθοράς Αλεξέι Ναβάλνι, έχουν οδηγηθεί στη φυλακή ή έχουν ωθηθεί στην εξορία.

Μόλις κατέθεσε χθες, Τρίτη, την υποψηφιότητά του, ο εθνικιστής και πιστός στο Κρεμλίνο Λεονίντ Σλούτσκι δήλωσε από την πλευρά του πως «δεν θα υψώσει φωνή» στον Βλαντίμιρ Πούτιν, η νίκη του οποίου θα είναι «τεράστια», όπως υποσχέθηκε.

Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους μπορεί θεωρητικά να παραμείνει στο Κρεμλίνο μέχρι το 2036, όταν θα είναι 84 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

