Σχεδόν ολόκληρη η επικράτεια της περιφέρειας Κουρσκ έχει απελευθερωθεί, ανακοίνωσε στο TASS ο τσετσενικής καταγωγής αναπληρωτής αρχηγός της κύριας στρατιωτικής-πολιτικής διεύθυνσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Ρώσος στρατηγός Άπτι Αλαουντίνοφ.

«Μπορούμε τώρα να ανακοινώσουμε το γεγονός ότι σχεδόν ολόκληρη η επικράτεια της περιοχής του Κουρσκ έχει απελευθερωθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στρατιωτική προέλαση της Ρωσίας έδωσε «ισχυρά αποτελέσματα», με σχεδόν όλους τους οικισμούς να καταλαμβάνονται ταυτόχρονα και το προσωπικό του εχθρού να εξολοθρεύεται, πρόσθεσε ο Αλαουντίνοφ.

Τη Δευτέρα Ουκρανοί στρατιώτες που πολεμούν στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ περιέγραψαν σκηνές «που θυμίζουν ταινία τρόμου» καθώς υποχωρούσαν από την πρώτη γραμμή.



Το BBC έλαβε εκτενείς αναφορές από ουκρανικά στρατεύματα, οι οποίες αφηγούνται μια «καταστροφική» απόσυρση εν μέσω σφοδρών πυρών, κατεστραμμένου στρατιωτικού εξοπλισμού και συνεχείς επιθέσεις από σμήνη ρωσικών drones.



Οι ουκρανικοί περιορισμοί πρόσβασης στο μέτωπο σημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν πλήρη εικόνα. Αλλά πέντε Ουκρανοί στρατιώτες περιέγραψαν στο βρετανικό δίκτυο τι συνέβη.

Στις 6 Αυγούστου 2024, κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ουκρανικού Πολέμου, οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας και συγκρούστηκαν με τις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις και τη ρωσική συνοριακή φρουρά καταλαμβάνοντας εκτεταμένα εδάφη.

