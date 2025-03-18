Κίεβο: «Η Ουκρανία μπορεί να επιτύχει δίκαιη και διαρκή ειρήνη υπό τον Τραμπ»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα δήλωσε την Τρίτη ότι το Κίεβο δεν αποτελεί εμπόδιο για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, και πιστεύει ότι μπορεί να επιτύχει δίκαιη και διαρκή ειρήνη υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουκρανία αναμένει περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία μετά τη συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν, που αναμένεται αργότερα την Τρίτη, διευκρίνισε ο Σίμπιχα κατά τη διάρκεια διάσκεψης στο Νέο Δελχί.

