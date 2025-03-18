Ρωσία: Ανακοίνωσε πότε θα συνομιλήσουν Πούτιν και Τραμπ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ 13:00 και 15:00 GMT (15:00 με 17:00 ώρα Ελλάδας).

Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός ερωτημάτων προς συζήτηση και οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν για όσο διάστημα κρίνουν απαραίτητο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του αναμένεται να συζητήσουν την εξομάλυνση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων και την κατάσταση στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους.



«Ορισμένες συζητήσεις [μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον] έχουν ήδη γίνει. [Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠ] Στιβ Γουίτκοφ ήταν στη Μόσχα, έγινε ένας γύρος συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη και υπήρξε η πρώτη συνομιλία μεταξύ των προέδρων. Άρα υπάρχει μια ορισμένη κατανόηση» διευκρίνισε.

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε και για ένα «σπιράλ κλιμάκωσης» στη Γάζα μετά την επανέναρξη αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στον θύλακα μετά από δύο μήνες κατάπαυσης του πυρός.



«Η επιδείνωση της κατάστασης, ένα ακόμα σπιράλ κλιμάκωσης, αυτό μας δημιουργεί ανησυχία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για το εδαφικό και τον μελλοντικό έλεγχο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας στη Ζαπορίζια, ενώ έχει ήδη προηγηθεί η λίστα προϋποθέσεων του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το σχέδιο παύσης των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε πως «πολλά στοιχεία της τελικής συμφωνίας έχουν ήδη συμφωνηθεί», ενώ σημείωσε ότι «πολλά απομένουν ακόμη». Όπως είπε εν όψει του τηλεφωνήματος «ανυπομονώ για την επικοινωνία με τον πρόεδρο Πούτιν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.